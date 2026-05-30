日女坐副驾「头伸出窗外」 撞高架桥涵洞侧墙亡

日本岐阜县一名女子乘坐朋友驾驶的车辆时，将头伸出窗外，当车开进一处涵洞，女子撞上涵洞墙壁当场昏迷，送院不治。警方到场后发现负责驾驶的友人酒精浓度超标，当场拘捕。

据日媒报道，5月28日上午8时30分左右，21岁死者松原心爱被人发现倒卧在笠松町奈良町一处停车场。警员赶到发现她头部受伤，意识不明，随即送院，约7小时后不治。死者的孩子当时坐在后座，所幸没事。

岐阜羽岛署表示，当时车辆由死者朋友南野乃驾驶，其血液酒精含量超标，涉违反道路交通法（酒后驾驶）被捕。南野乃已承认酒后驾驶。

据指死者将头伸出车窗外，头部猛撞涵洞墙壁。警方正在详细调查事故经过，考虑对司机追加危险驾驶致他人死亡等罪名。