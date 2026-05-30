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南韩公园变毒品仓库 土洞置物柜暗藏冰毒

即时国际
更新时间：16:30 2026-05-30 HKT
发布时间：16:30 2026-05-30 HKT

南韩警方破获一宗跨境毒品走私案，在京畿道一处公园泥土中挖出俗称「冰毒」的安非他命108公克，份量足够3600人同时吸食。警方逮捕从泰国走私入境的主嫌等共8名疑犯。

据指该集团长期以置物柜与公园地底作为藏毒据点掩护交易，警方透过监视器比对埋伏追查，成功瓦解整个跨国运毒与贩售网络。

韩媒报道，南韩忠清北道警察厅近日查获这起毒品案件，起因是警方锁定一个跨国运毒集团，并在京畿道某公园内进行搜索时，意外在土壤中挖出刻意掩埋的安非他命。警方一共找到108公克毒品，若以滥用的份量计算，约可同时供3600人吸食，规模相当惊人。

主犯走私入境 7人藏毒分销

警方公开调查过程，指出该集团运作分工明确，由一名主犯从泰国将毒品走私入境，然后南韩境内7名共犯负责接手分销与藏匿。行动已确认该集团在过去约2个月内，持续进行跨境走私与贩毒。

警方调查发现，疑犯为了规避查缉，刻意将毒品分散藏放在置物柜与公园地底下等隐密处所，企图降低被追查的风险。警方透过监视器画面分析、行踪比对以及长时间埋伏搜证，逐步锁定疑犯身分并完成收网行动。

南韩警方28日在官方YouTube频道释出相关办案影片，以「连这种地方都要藏？」为标题，呈现查缉过程。警方强调，将持续强化打击毒品犯罪，致力打造「无毒、安全的社会环境」。

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