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以色列黎巴嫩谈判破局 以军主力已越利塔尼河

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更新时间：10:47 2026-05-30 HKT
发布时间：10:47 2026-05-30 HKT

黎巴嫩《广场》电视台（Al-Mayadeen）星期六（30日）凌晨报道，黎巴嫩与以色列在华盛顿的停火谈判未能达成协议。同时，以色列总理内塔尼亚胡（Netanyahu）证实，以军一支主力部队已越过黎巴嫩南部的利塔尼河（Litani），此为该国最大、最重要的河流。

以拒从黎巴嫩撤军

黎巴嫩《广场》电视台称，黎方代表团在谈判期间坚持要求停火，但这项诉求多次遭到以方代表团拒绝。以方也拒绝从占领的黎巴嫩领土撤军，并坚持要求「解除黎巴嫩真主党武装」。

相关新闻：以黎停火协议将延长45天 以军发动新一波空袭

另据《法新社》报道，内塔尼亚胡29日视察以色列北部边境时表示，以色列国防军第36师已越过利塔尼河向北推进，并占领制高点。以军行动范围还包括黎巴嫩首都贝鲁特、黎东部贝卡谷地等「整条战线」，以打击真主党。他更补充，以色列正在「正面打击真主党」。

根据黎巴嫩国家通讯社报道，以色列国防军当天对黎巴嫩南部多地发动空袭，造成11人死亡、5人受伤。真主党则发表多份声明，表示对黎以边境地区的以军部队与军事车辆发动多次攻击。

黎以自4月17日开始的停火现已名存实亡。根据黎巴嫩公共卫生部5月29日公布的统计数据，自3月2日黎以冲突再度升级以来，以色列对黎巴嫩发动的攻击已造成超过3千3百人死亡，上万人受伤。

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