老挝7淘金者遇山洪被困洞穴逾周 5人获救2人仍生死未卜

当地时间周六（5月30日）下午，老挝与泰国救援人员已将被洪水困在洞穴中一周多的五名当地村民全数救出，不过仍有两人失踪。

救援队面对两大挑战

老挝与泰国的救援人员在社群媒体上发布了这则消息，并附上一段影片。影片中，第一位获救的村民额头上绑著一盏灯。这名身分尚未确认的村民，在两名男子的搀扶下步履蹒跚地走著，他随即接受医疗检查。

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拯救队于本周三发现这五人，但救援人员同时面临两项艰巨任务：将剩下的4人救出，并继续寻找另外2名失踪者。来自泰国的救援组织Sai Than Association表示，由于对剩下4人的拯救工准备尚未就绪，因此会顺延拯救。

救援队于周五开始从被淹没的洞穴抽水，但早晨的一场暴雨使他们的工作变得更加复杂。幸而，被困人员已经获得水、食物以及用作保暖的锡箔毯。

老挝官方媒体报道，5月20日，七名村民进入位于首都万象东北方约一百二十五公里处的中部赛宋本省一处洞穴。报道指出，他们原本是要寻找淘金，结果因暴雨引发山洪堵住出口，被困在洞穴之中。