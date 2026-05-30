老挝淘金者遇山洪困洞穴10天 5人获救2人仍失踪

老挝中部赛宋本省7名村民为了淘金深入洞穴，结果遇暴雨洪水受困，事件周六进入第10天，早前确认生还的5人全部出洞。救难队伍彻夜抽水，其中4人是在今天下午自行爬出，尚有2人下落不明。



参与救援的芬兰籍洞穴潜水员说，今次救援行动自然环境限制多，困难重重，此之前救援伙伴们打趣称，洞穴内水位降到一定程度时，受困者自会脱困，没想到这句玩笑话竟然成真，潜水员甚至还未穿好装备，村民已自行出洞。

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抽走积水4人自行爬出

拯救队于本周三发现5人，周五救出第一位村民，获救时额头上还绑著一盏灯。他在两名男子的搀扶下步履蹒跚地走著，他随即接受医疗检查。

救援队于周五开始从被淹没的洞穴抽水，但早晨的一场暴雨使他们的工作变得更加复杂。所幸被困人员已经获得水、食物以及用作保暖的锡箔毯。

参与救援的芬兰籍洞穴潜水员说，这次救援行动自然环境限制困难重重，救援人员一度打趣说，洞穴内水位降到一定程度时，受困者就会自己爬出来，没想到这句玩笑话竟然成真。

5人体力虚弱环境恶劣

来自澳洲的洞穴潜水专家理察斯（Josh Richards）接受外媒访问时说，他到场后正在穿戴潜水衣与装备，准备加入救援行列，岂料「他们就自行出洞了」。

在第1名受困者获救后，常驻印尼的法国籍潜水员奎斯塔（Robin Cuesta）形容，救人过程堪称「奇迹」。受困5人连日断水断粮，体力虚弱，也未受过正规潜水训练，加上自然环境恶劣，通道狭窄崎岖，多处甚至淹满了水，就连潜水员也备感不易。

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老挝官方媒体报道，5月20日，7名村民进入位于首都万象东北方约一百二十五公里处的中部赛宋本省一处洞穴。他们原本是要寻找淘金，结果因暴雨引发山洪堵住出口，被困在洞穴之中。

目前仍有2名失踪村民位置未确定， 救援队伍预估暂时不会出动潜水员，现场以抽干积水为优先，以便搜寻洞内其余凹室。 芬兰籍潜水员帕西（Mikko Paasi）说：「我真心希望他们已经脱险，逃到其他地方去了。」 帕西是经验丰富的潜水员与水下探险家，2018年曾参与泰国睡美人洞穴师生受困18天的救援行动。