独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时

意大利罗马近日发生恐怖性侵案，一名32岁哥伦比亚女游客，疑遭5名移民绑架拘禁长达72小时，期间强迫服药、轮流性侵，多次受到死亡威胁，被夺走手机与钱包。目前5名疑犯涉加重集体性侵罪被捕。

借口兜售大麻诱拐󠄆

据《每日邮报》报道，该名女游客9日独自赴罗马旅游，案发当晚在特米尼（Termini）车站附近一间餐厅用餐，离开时被一名陌生男子以兜售大麻为由搭讪，引诱她跟着走了约一小时后，另一名男子突然出现，强行将她押上一辆厢型车，将她载往罗马郊区托尔塞尔瓦拉地区的切萨雷塔隆内路。

特米尼车站。 Wiki

女子被带往一栋废弃建筑，屋内藏匿至少22名非法移民。她被囚禁期间遭强迫用药及不断遭受性暴力，疑犯还多次扬言杀害她。直到3天后，她终于找到机会逃脱。

女子半裸昏倒在路边人行道上，被一名意大利司机发现，随即送往附近的卡西利诺医院。院方确认伤势与暴力性侵有关，且发现她体内含有药物成分，随即通报警方。

半裸倒在路边获救

意大利警方介入后，联合普雷内斯蒂诺警区、鉴识警察及移民事务局突击该栋废弃建筑，当场查获22名非法居留人士，其中11人已被下达驱逐令并送往收容中心。

经受害人指认，警方拘捕5名男子，包括拉明（Saidykhan Lamin）、坎特（Karamba Kanteh）、43岁马里籍的特拉奥雷（Harouna Traore）、威斯德姆（Isibor Wisdom）及恩瓦布泽（Paul Nwabueze）。

警方调查仍在持续，另有至少3人涉嫌协助犯案，包括最初诱骗受害者离开餐厅的男子、负责驾驶的人，以及提供藏匿场所的屋主。