私人金库︱家中暗藏逾300金条多只金捞200万现金 美前CIA高官被捕

一名美国前中央情报局（CIA）高级官员大卫．拉什（David Rush），近日遭联邦调查局（FBI）逮捕。探员在他位于维吉尼亚州的住处，查获303根金条、约200万美元现钞，以及35只高级手表，总价值超过4000万美元（约3亿1千万港元）。

疑借工作之便贪污

根据法院文件，拉什曾持有最高机密等级的安全许可，可接触美国高度敏感情报。检方指出，他在2025年11月至2026年3月期间，多次以「工作相关用途」为由，向政府申请大量外币与高价值金条，但相关资产之后却离奇消失。

拉什目前正接受调查。Gabriella@X

金条重达1公斤

CIA内部稽核发现异状后展开调查，并将案件移交FBI处理。联邦探员5月18日搜索拉什住处时，赫然发现约303根金条，每根重约1公斤，依照目前金价估算总值超过4000万美元。此外，现场还查扣约200万美元现金，以及包括劳力士（Rolex）在内的35只精品名表。检方目前已依「窃取公款罪」等罪名起诉拉什，并指出他涉嫌将以公务名义申请取得的黄金与外币私藏家中挪作私用。

谎报学历与军职

除了涉嫌侵吞公款外，调查人员还发现，拉什多年来对CIA与政府单位谎报个人背景。法院文件指出，他声称自己拥有克莱姆森大学（Clemson University）学士学位，以及伦斯勒理工学院（Rensselaer Polytechnic Institute）硕士学位，还自称曾担任美国海军飞行员与试飞员。不过，FBI调查后发现，校方根本查无相关毕业纪录。美国联邦航空总署（FAA）也没有任何以拉什名义登记的飞行执照或证书。

更夸张的是，他还疑似长期假借军职身分申请休假补助，累计诈领约7.7万美元。据了解，拉什直到2009年第3次申请政府职位时，才成功进入CIA任职，之后一路升任高阶管理职位，甚至参与敏感科技与情报相关工作。

美情报审查制度受质疑

CIA与FBI事后发布联合声明表示，CIA是在内部调查发现可能涉及违法事情后，由局长拉特克利夫（John Ratcliffe）主动将资料移交FBI，后续由司法部与联邦执法单位接手侦办。此案曝光后，也引发外界对美国情报系统安全审查制度的质疑。由于拉什长期持有接触最高机密安全许可，却能在近二十年间持续使用不实的学历与军职背景，甚至取得大笔黄金与外币资产，让不少前情报官员直呼「难以置信」。

目前拉什已遭联邦拘押，案件仍在持续调查中。外界也关注这批黄金与外币是否涉及CIA特殊海外任务或秘密资金运作，以及美国司法部未来是否会扩大追查其他涉案人员。