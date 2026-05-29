特朗普或跃上250美元 150年来首见美钞现在世人物
更新时间：11:08 2026-05-29 HKT
发布时间：11:06 2026-05-29 HKT
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美国总统特朗普（Donald Trump）的个人肖像，可能很快就会出现在新的250美元纸钞上。这是特朗普再次打破美国传统，尝试将个人印记再次烙印在国家机构与象征上的最新举动。
需要修改法律
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《华盛顿邮报》周四（5月28日）率先报道，称美国雕刻和印刷局正在加快印制一款有特朗普肖像、面值250美元的纸币。报道还称，印刷局局长索利梅内因拒绝加快这款新纸币发行进程而被调离岗位。
美国财政部长贝森特当天表示，这张纪念钞最终能否发行，取决于国会是否授权。贝森特指出，美国现行法律禁止货币上印制在世人士的头像，因此需要众议院通过一项法案来修改这项规定，「以便让在世人士，例如特朗普，能够出现在250美元的钞票上」。
如果美国国会通过这项法案，这将是150年来美国货币上首次出现在世人物，而且是一位在任总统的肖像。
2025年2月，南卡罗来纳州共和党众议员威尔逊（Joe Wilson）提出一项法案，要求印制一款印有特朗普肖像、面额250美元的纸币。法案也要求对美国禁止货币印制在世人物肖像的现行法律设立「豁免条款」。威尔逊称，这项法案可「在美国建国两百五十周年之际，以象征性的方式表彰美国总统」。
今年3月19日，成员由特朗普亲自挑选的美国美术委员会，批准了在建国250周年纪念金币上铸上特朗普肖像，还称要让金币「尽可能大」。 3月26日，美国财政部宣布，将把特朗普的签名印在美元纸币上，以纪念建国250周年。
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