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日菲领袖会晤 升格「全面战略伙伴关系」

即时国际
更新时间：08:24 2026-05-29 HKT
发布时间：08:24 2026-05-29 HKT

日本首相高市早苗昨日与访日的菲律宾总统小马可斯举行会谈，双方确认将两国关系提升为「全面战略伙伴关系」，并同意正式启动签署「军事情报保护协定」（GSOMIA）的谈判，进一步深化安全保障合作。

日菲皆关注能源问题

高市在会谈开场表示，很高兴能将双边关系提升至全面战略伙伴的新阶段。这场会谈于傍晚6时前在东京展开，除了聚焦双边合作，也就区域安全交换意见。在防务合作方面，日本政府4月松绑防卫装备品出口规范后，双方也就出口海上自卫队「阿武隈级」护卫舰等装备交换意见。此外，双方也谈及中东局势升温下的能源供应稳定。

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领袖会谈后将发表的联合声明草案内容提前曝光。共同社引述相关人士透露，日菲双方将在声明中表达「对东海与南海局势的严重关切」，同时重申「依据国际法，以和平方式解决海洋争端的重要性」。

小马可斯周二至周五对日本进行就任后的首次国事访问，获高规格接待。南京大学中国南海研究协同创新中心高级研究员成汉平表示，日本历来看不起菲律宾，从未如此款待过菲领导人，此次高调、高规格接待，是基于地缘政治和高市执政危机考量。当前在南海周边能「抗中」的只有菲律宾，日方希望与菲方结成盟伴体系，摆脱孤家寡人的状态。

日菲各取所需。成汉平指出，日方积极推动双边关系升级，争取菲方支持其「自由开放的印太愿景」；加速推进「军事情报保护协定」（GSOMIA）及「互惠准入协定」（RAA）谈判，强化海上合作协同。成汉平续指，菲方希望日本提升经济援助金额；获得巡逻船、雷达系统等日本海上防卫装备，支援其在南海的灰色地带行动。

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