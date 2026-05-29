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伊波拉疫情｜防世界杯变播疫温床  美加墨公布将管制高风险非洲旅客

即时国际
更新时间：08:21 2026-05-29 HKT
发布时间：08:21 2026-05-29 HKT

四年一度的体育盛事世界杯进入倒数阶段，本届赛事由美国、加拿大与墨西哥共同主办，预计将于6月11日开幕。届时，来自全球各地的球员、工作人员及数以万计的球迷将大批涌入北美，对当地的防疫系统带来严峻考验。为因应大量国际旅客对公共卫生造成的潜在威胁，美、加、墨三国于28日发表联合声明，宣布将协调并统一针对伊波拉（Ebola）高风险非洲地区旅客的公共卫生入境管制措施，以防世界杯球赛变播疫温床。

世卫列「国际关注紧急事件」

世界卫生组织（WHO）已于本月17日正式宣布，刚果民主共和国目前的伊波拉疫情极为严峻，已构成「国际关注公共卫生紧急事件」，并警告病毒向邻近国家扩散的风险极高。随着世卫敲响防疫警钟，各国政府陆续强化边境与旅游防疫措施。

世界卫生组织（WHO）已于本月17日正式宣布，刚果民主共和国目前的伊波拉疫情极为严峻，已构成「国际关注公共卫生紧急事件」。美联社
世界卫生组织（WHO）已于本月17日正式宣布，刚果民主共和国目前的伊波拉疫情极为严峻，已构成「国际关注公共卫生紧急事件」。美联社
刚果的伊波拉疫情持续恶化。美联社
刚果的伊波拉疫情持续恶化。美联社
刚果的伊波拉疫情持续恶化。美联社
刚果的伊波拉疫情持续恶化。美联社
刚果的伊波拉疫情持续恶化。美联社
刚果的伊波拉疫情持续恶化。美联社

根据路透社报导，美、加、墨三国在联合声明中指出：「在我们欢迎全世界来到北美之际，确保所有人的健康与安全是最高优先事项。」三国政府对于赛事期间的疫情控管显得格外戒慎，不过在今次发表的联合声明中，并未进一步公布具体的防疫细节与执行方式。

美国绿卡居民亦受限 加拿大全面「禁足」三国居民90天

事实上，面对来势汹汹的病毒，三国此前已各自出招升级边境防线。美国日前已率先实施相关限制措施，强硬禁止21天内曾前往刚果民主共和国、乌干达与南苏丹的非美国公民入境。美国疾病管制暨预防中心（CDC）本周进一步宣布将管制升级，自30日起，相关入境限制也将扩大适用至过去21天内曾停留上述国家的绿卡永久居民。

加拿大方面的管制措施则更为严厉，当局宣布来自刚果民主共和国、乌干达及南苏丹的居民，将被直接禁止入境长达90天，该措施已于本周三正式生效。加拿大公共卫生署补充指，曾前往相关地区但没有出现症状的加拿大公民、永久居民以及其他外国人士，自5月30日起入境后仍必须进行21天的自主隔离。

墨西哥加强机场筛检 卫生部促民众勿赴刚果

墨西哥亦同步提高警戒级别。墨西哥卫生部长克尔申诺维奇（David Kershenovich）于本周一正式宣布，将全面加强全国境内机场的伊波拉筛检作业，同时向国民发出旅游呼吁，避免前往疫情重灾区刚果民主共和国，并要求所有自当地返国的旅客，必须自觉接受自主隔离21天，务求将病毒阻截于关门之外。

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