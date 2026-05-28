伊朗局势｜美媒：美伊谈判代表就谅解备忘录达成一致 传穆杰塔巴未批准

美国媒体Axios引述美国官员称，美伊谈判代表已就一份为期60天谅解备忘录达成一致。该备忘录旨在延长停火并启动伊朗核计划谈判，目前待美国总统特朗普批准。不过，以色列i24News记者引述知情人士报道，伊朗最高领袖穆杰塔巴尚未批准该谅解备忘录，这可能也是特朗普迟迟没有点头同意的原因之一。

报道指，目前可能只是伊朗外长阿拉格齐、议会议长卡利巴夫以及美国中东问题特使威特科夫及其团队之间达成了共识，但伊朗真正的高层领导层、最终决策者，还没有说「同意」。

与此同时，美伊仍就尔木兹海峡的主权拉扯。美国财长贝森特周四（28日）表示，美国不会容忍霍尔木兹海峡实施收费制度，并警告海湾国家阿曼不要与伊朗同伙。

而伊朗副外长卡齐姆则在纪念革命卫队总司令的仪式上发表讲话时，特别强调伊朗对霍尔木兹海峡的主权已经确立，不会允许美国破坏。

据Axios报道，该份为期 60 天的谅解备忘录，将规定霍尔木兹海峡的航运将「不受限制」，这意味着不会收取通行费，也不进行任何骚扰，伊朗必须在 30 天内清除海峡中的所有水雷。