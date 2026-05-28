Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日通过法案设「国家情报会议」惹忧虑

即时国际
更新时间：09:28 2026-05-28 HKT
发布时间：09:28 2026-05-28 HKT

日本参议院昨日表决通过「国家情报会议」设立法案（4月众议院已通过），以构建以「国家情报会议」为核心、「国家情报局」为执行机构的情报体系。相关动向在日本社会持续引发担忧。

根据法案，国家情报会议将由首相高市早苗担任主席，成员包括内阁官房长官、外务大臣、防卫大臣等多名阁僚，目的是打破警察厅、外务省、防卫省及公安调查厅等现有情报机构「纵向分割」的局面，强化「首相官邸主导」。

相关新闻：日本众院通过设「国家情报局」

内阁官房旗下的「内阁情报调查室」也将同步升格为「国家情报局」，预计最快7月成立，负责跨部会协调，相关机关依法须提供必要资讯与资料。

高市政府此举使日本舆论联想到二战前和二战期间的「特高课」。明治大学客座研究员缬厚对说，新情报体系的构建可能会使日本与邻国的民间交流受到监视和限制。在野党质疑情报机构权限扩大后，可能加强对国民监控，进一步侵害宪法保障的言论自由与隐私权。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
饮食
15小时前
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
影视圈
12小时前
袁咏仪港姐冠军沦为无戏可拍 自爆因张兆辉得罪电视台高层 年轻霸道传闹王晶得罪成龙
袁咏仪港姐冠军沦为无戏可拍 自爆因张兆辉得罪电视台高层 年轻霸道传闹王晶得罪成龙
影视圈
11小时前
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
时事热话
21小时前
胡慧中偕女拍片「何志平」现身？ 200磅何嘉珍被赞五官似洪欣 童年惨遭霸凌匿厕所食饭
胡慧中偕女拍片「何志平」现身？ 200磅何嘉珍被赞五官似洪欣 童年惨遭霸凌匿厕所食饭
影视圈
15小时前
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
影视圈
2026-05-27 10:00 HKT
机场「大黄蜂」车队的士突失控 铲过候车处猛撞Uber Taxi 1司机受伤送院
突发
8小时前
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
饮食
21小时前
55岁李蕙敏惊传婚变 IG删光与英籍老公合照恩爱不再 单拖凑仔与中性密友夜蒲摸大髀
55岁李蕙敏惊传婚变 IG删光与英籍老公合照恩爱不再 单拖凑仔与中性密友夜蒲摸大髀
影视圈
14小时前
被追问案件是否已经完结时，郑中基语气无奈地直接回应：「未呀！」
01:14
郑中基离婚官司拖足一年仍未达共识 老爷郑东汉呻被拖落水 余思敏见记者即闪丨独家
影视圈
16小时前