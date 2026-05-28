日通过法案设「国家情报会议」惹忧虑

日本参议院昨日表决通过「国家情报会议」设立法案（4月众议院已通过），以构建以「国家情报会议」为核心、「国家情报局」为执行机构的情报体系。相关动向在日本社会持续引发担忧。

根据法案，国家情报会议将由首相高市早苗担任主席，成员包括内阁官房长官、外务大臣、防卫大臣等多名阁僚，目的是打破警察厅、外务省、防卫省及公安调查厅等现有情报机构「纵向分割」的局面，强化「首相官邸主导」。

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内阁官房旗下的「内阁情报调查室」也将同步升格为「国家情报局」，预计最快7月成立，负责跨部会协调，相关机关依法须提供必要资讯与资料。

高市政府此举使日本舆论联想到二战前和二战期间的「特高课」。明治大学客座研究员缬厚对说，新情报体系的构建可能会使日本与邻国的民间交流受到监视和限制。在野党质疑情报机构权限扩大后，可能加强对国民监控，进一步侵害宪法保障的言论自由与隐私权。