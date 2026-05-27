伊朗局势︱伊媒披露协议内容 霍尔木兹海峡商船一个月内恢复通行 白宫否认

新华社报道，据隶属于伊朗司法部的「平衡」通讯社周三（27日）报道，一份有关伊朗与美国谅解备忘录框架的「初步非正式文件」被披露，内容涉及霍尔木兹海峡、地区军事部署及未来协议安排等问题。

根据文件，美国承诺解除针对伊朗的「海上封锁」，并撤出部署在伊朗周边区域的部分军事力量。作为交换，伊朗将于一个月内逐步把霍尔木兹海峡商业船只通行量恢复至局势升级前水平，但不包括军事船只。船只通行的管理和航线安排，将由伊朗与阿曼共同协调。

文件显示，如果伊美能在60天内达成最终协议，相关内容可能以具有约束力的联合国安理会决议形式获得确认。

报道称，伊朗方面强调，在完成「切实可验证」的核查之前，伊方不会采取任何实际行动。

不过，美国白宫其后透过社交平台帐号「Rapid Responses 47」发布声明表示，该则来自伊朗控制媒体的报道不实，有关谅解备忘录的内容全属捏造，强调「事实胜于雄辩」。