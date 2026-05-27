柬埔寨等国电骗犯转移阵地 中国驻印尼使馆：越来越多人到当地作案
更新时间：21:39 2026-05-27 HKT
发布时间：21:39 2026-05-27 HKT
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中国近年大力打击柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南等地电骗活动。正当以为相关活动收歛之际，竟疑似在印尼死灰复燃。中国驻印尼大使馆指，有迹像显示，越来越多曾在柬埔寨等国从事电诈的人员，正转移至印尼作案。
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中国驻印尼大使馆微信周三（27日）发文称，近期，中国驻印尼使领馆接到多宗中国公民遭遇电诈的求助案件，不少人蒙受了惨重经济损失；印尼方面已捣毁多处电诈窝点。
通报也称，当前在印尼发生的电诈类型，主要有冒充政府机构工作人员诈骗、换汇诈骗、签证诈骗、「杀猪盘」「仙人跳」诈骗、买卖投资诈骗等。
中国驻印尼使领馆同时提醒中国公民提高安全防范意识，警惕各类诈骗陷阱，保护自身财产安全。
据印尼《国际日报》报道，印尼警方近期连续破获多宗跨境网络犯罪案件，印尼国际刑警组织5月13日曾通报，仅在峇里岛、巴淡岛和雅加达三地，此前两周已有逾550名涉案人员被控制，其中大部分为外籍人员。
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