老挝7淘金者遇山洪被困洞穴逾一周 最新消息：5人生还被发现

7名老挝村民为淘金而被困洞穴逾一周，事件有突破性发展。老挝及泰国救援人员周三表示，7人当中有5人被发现还活著。



马来西亚《诗华日报》引述法新社报道，老挝救援组织「人民救援志工」在社交媒体发文称：「我们已找到5名幸存者，他们都安全。目前仍有2人下落不明，我们仍在搜寻中。」

救援人员尝试拯救被困洞穴多日的老挝村民。美联社

救援人员尝试拯救被困洞穴多日的老挝村民。美联社

救援人员尝试拯救被困洞穴多日的老挝村民。美联社

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泰国救援人员肯卡奇在facebook发文补充：「下午4时30分，我们找到了目标。我们找到了5个人。我们正在寻找另外两个人。」



官方媒体《老挝经济日报》也报道称，有5人被发现还活著。



老挝官方媒体本周报道，5月20日，7名村民进入位于首都万象东北方约125公里处的中部赛宋本省一个洞穴。报道称，他们原本是要寻找黄金，结果却因为暴雨引发山洪堵住出口，被困在洞穴。