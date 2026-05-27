印度教徒反对宰羊 抱猪入穆斯林居民区抗议︱有片

近日，在印度孟买大都会区（Mumbai Metropolitan Region）一处穆斯林居民区发生离奇事件。有印度教人士因反对穆斯林在宰牲节（Eid al-Adha）期间宰杀山羊，竟抱著猪只进入穆斯林社区。

小区内藏数十待宰山羊

位于印度塔那区米拉路（Mira Road）的普纳姆庄园一号小区（Poonam Estate Cluster One）住了不少穆斯林，近日迎来他们的宗教大节日---宰牲节。有居民为了宰牲，将40至50只山羊带入小区，继而引发一场大规模冲突。

反对者引用高等法院禁止在住宅区内宰杀动物的命令，要求将山羊送往屠宰场。一名青年遭利器袭击，局势进一步升级。

多个印度教团体抗议

在印度教徒眼中，拥有特征奇异的山羊（例如曾有山羊产下近似人脸的畸胎）经常被视为神明化身或祖先转世，更会摆放供品祭祀。随后，包括全球最大的印度教组织——世界印度教协会（Vishwa Hindu Parishad）和右翼印度教组织——巴杰朗达尔（Bajrang Dal）在内的多个印度教团体成员加入抗议。

作为对穆斯林宰羊的报复，更有印度教抗议者将猪只带到宰羊社区门口，最后由当地警方带走猪只，并使用警棍驱散人群，同时阻止反对人士冲进穆斯林社区。印度人民党（BJP）领导人基里特．索迈亚（Kirit Somaiya）也前往现场。

穆斯林宰牲节（Eid al-Adha，又称古尔邦节或忠孝节）是伊斯兰教最重要的两大节日之一。该节日是为了纪念先知伊布拉欣（亚伯拉罕）顺从真主的考验，愿意牺牲自己的儿子；真主在关键时刻阻止，并以一只羊代替献祭。这象征了对真主的绝对忠诚、顺服与敬畏。

相关新闻：印度「反公民法」暴力事件平息 造成43死逾350伤

印度教徒穆斯林长期不和

印度教徒与穆斯林之间的冲突，始终是印度社会一道深刻而长久的难题。在印度，印度教徒约占总人口的80%，是势力最为庞大的主流社群；而穆斯林虽约占15%，却是全国人数最多的少数民族。两大社群之间因历史、政治与社会经济等多重因素，时而爆发对立与紧张。以2020年的德里骚乱为例，这场冲突在首都东北郊区激烈上演，导致双方兵戎相见，最终酿成53人死亡、超过200人重伤的悲剧，成为近年最惨烈的宗教暴力事件之一，也再度凸显了印度社会内部深层的裂痕。