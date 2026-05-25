Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱谈判据报达成95% 特朗普警告：要么达成历史性协议 要么重燃战火

即时国际
更新时间：21:40 2026-05-25 HKT
发布时间：21:40 2026-05-25 HKT

美国与伊朗就核问题及霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）局势的框架协议已取得重大突破，共识程度已达95%。尽管外交转机在即，美国总统特朗普随即在社交平台发文，强调协议尚未最终定案，并向伊朗及中东多国发出强硬通牒。

谈判涵盖核储备及海峡争议

据美国霍士新闻（Fox News）等外媒报道，有美国官员透露，德黑兰方面已同意协议的总体框架，双方初步就伊朗核储备规模及海峡安全问题达成共识，目前正就条款的精确法律与技术措辞进行最后磋商。美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）早前暗示，有关协议的公告可能在数小时内发布。

然而，一名匿名美方官员否认短期内签署的可能性，并推测特朗普将给予谈判代表额外5至7天的最后期限，以敲定剩余细节。

特朗普指尚未谈妥协议，料给予5至7天最后期限，警告或重燃战火。 路透社
特朗普指尚未谈妥协议，料给予5至7天最后期限，警告或重燃战火。 路透社

特朗普倡美伊协议挂钩《亚伯拉罕协议》

特朗普在社交平台发文形容谈判正进展顺利，但立场依然极其强硬。他指出，最终结果只有两个：一项对各方极具价值的「伟大协议」，或是「彻底无协议」。他警告若谈判破裂，美国将重返战线，「枪炮声再起，且规模和烈度将比以往任何时候都更加巨大、猛烈」。

相关新闻：伊朗局势︱特朗普：美伊「尚未谈妥」 拒重蹈奥巴马「烂协议」覆辙

据报霍尔木兹海峡的框架协议已取得重大突破。 路透社
据报霍尔木兹海峡的框架协议已取得重大突破。 路透社

特朗普更提出一项具历史野心的条件，要求沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、巴基斯坦、土耳其、埃及、约旦及巴林等中东国家，与伊朗在同一时间点共同签署《亚伯拉罕协议》（Abraham Accords），将美伊和解整合为更宏大的全球联盟。他表示：「若伊朗能与我签署相关协议，我将深感荣幸。」

美方警告或重启空袭

在外交博弈的同时，美方官员明确表示仍维持军事压力。该官员强调，若最终协议内容未能符合美国及其盟友的利益，华盛顿已做好「恢复军事打击」及重启对伊空袭的准备。目前各界正密切关注这份涉及中东权力格局重组的「拼图」协议，能否在未来一星期内尘埃落定。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
时事热话
7小时前
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
时事热话
9小时前
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
生活百科
2026-05-24 09:30 HKT
屯门中学校长李卓兴再爆不当言论 旅游巴带学生玩接银纸 称「啲女人好贪心」惹哗然
屯门中学校长李卓兴再爆不当言论 旅游巴带学生玩接银纸 称「啲女人好贪心」惹哗然
社会
4小时前
迪卡侬新出$299防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
迪卡侬新出$249防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
时尚购物
2026-05-24 11:00 HKT
朱玲玲罕穿紧身便服出巡佛山市集  尽展丰胸盛臀减龄20岁  丈夫罗康瑞一举动极宠妻
朱玲玲罕穿紧身便服出巡佛山市集  尽展丰胸盛臀减龄20岁  丈夫罗康瑞一举动极宠妻
影视圈
8小时前
中年好声音4｜莫家淦「不听校长言」惨遭淘汰  谭咏麟一举动深情安慰  临别赠言惹哭肥妈
中年好声音4｜莫家淦「不听校长言」惨遭淘汰  谭咏麟一举动深情安慰  临别赠言惹哭肥妈
影视圈
6小时前
西湾河伤人案｜41岁清洁主管疑出轨遭双煞刀棍袭击 58岁妻涉买凶被捕
01:07
西湾河伤人案｜41岁清洁主管疑出轨遭双煞刀棍袭击 58岁妻涉买凶被捕
突发
7小时前
李家鼎神隐一个月后首曝光  暴瘦憔悴面色暗哑  李泳豪大赞精神将父子档闯YouTube
李家鼎神隐一个月后首曝光  暴瘦憔悴面色暗哑  李泳豪大赞精神将父子档闯YouTube
影视圈
5小时前
现金为王｜曾智华
现金为王｜曾智华
商业创科
8小时前