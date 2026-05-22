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遏止「成绩通胀」 哈佛限制A级数量

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更新时间：08:59 2026-05-22 HKT
发布时间：08:59 2026-05-22 HKT

为遏制「成绩膨胀」现象，美国哈佛大学教师群体近日投票批准，对每门课程的A等成绩设置数量上限。尽管此举遭到学生强烈反对，校方仍决意推行，以维护哈佛学位的含金量与学术声誉。

七成教师支持设限

新规规定，本科生院每门课程获A级的学生比例上限为20%，包含「A-」在内的其他等级则不受限。投票结果显示，教师群体中约七成人支持设限。在2024-25学年，哈佛高达60%的成绩被评为A，远高于2005-06学年的25%。这导致顶尖学术奖项泛滥，例如颁发给GPA最高的学生的「索菲亚．弗洛因德奖」，以往仅有1至2人获奖，上学年竟暴增至55人。

学生会民调显示多数学生反对此措施，称设限是「治标不治本」，会阻碍学术探索。面对学生质疑，校方决议将实施时间由今年推迟至明年秋季，让教授有充裕时间重新设计考卷以区分学生水平。

哈佛希望此举能引发连锁效应。耶鲁学院院长刘易斯表示，不希望耶鲁的A级被认为含金量不如其他高校。耶鲁四月的报告指出，成绩已无法准确反映学生的学习成果。

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