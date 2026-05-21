误报「查理斯三世驾崩」播国歌静默15分钟 英电台摆乌龙听众吓傻

英国卡罗琳电台（Radio Caroline）于当地时间5月19日下午，意外宣布英王查理斯三世（King Charles III）离世。在发现错误后，电台发表道歉声明，称对于可能为王室及国民带来困扰，深表歉意。

电台：电脑故障致误报

根据《卫报》报导，卡罗琳电台位于埃塞克斯郡（Essex）的工作室的电脑发生故障，导致发布错误资讯。卡罗琳电台19日当天原本正常播放节目，却突然中断，随后主持人宣布，因英王查理斯三世去世，电台将暂停一般节目内容，接著播放英国国歌《天佑国王》（God Save the King），有听众表示，广播之后还一度静默约15分钟。

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卡罗琳电台之道歉声明。Radio Caroline@Facebook

直到节目恢复播出后，电台才紧急道歉，澄清这是一场误播事故。该电台经理摩尔（Peter Moore）在Facebook上说「由于我们工作室的电脑故障，所有电台的「君主逝世」应急预案（我们希望永远不会用到）被意外启动，错误地宣布国王陛下驾崩。」此公告并未说明该电台发现错误的时间，但20日下午电台网站上已无法回放19日下午1时58分至5时的节目。

卡罗琳电台成立于1964年，曾是一间在英国海岸附近的船上运作的海盗电台（pirate radio），即未经政府许可或违法操作的广播电台。英国1967年1项立法迫使许多海盗电台关闭，卡罗琳电台却仍断断续续地继续运营，直到1990年该电台才停止海上广播。

事实上，查理斯三世在2024年2月宣布罹患癌症。他在接受摄护腺肥大治疗时，被发现有异常情况，进一步检查后确认罹癌，但白金汉宫并未对外公开癌症的种类。目前查理斯三世接受治疗，同时正常执行王室公务。5月20日，他与王后卡米拉（Queen Camilla）一同前往北爱尔兰首府贝尔法斯特，展开为期三天的访问行程，当地民众也以载歌载舞的方式热情迎接。

