UPS货机空难︱机场闭路电视首曝光 起飞时左引擎突脱落酿15死20伤 ︱有片

美国国家运输安全委员会（NTSB）于5月19日在华盛顿特区召开为期两天的听证会，会中首度公开一段机场闭路电视画面。画面记录了去年11月发生在肯塔基州的重大空难，一架UPS货机起飞后不久便失控坠毁，瞬间炸成一团巨大火球，最终酿成15人罹难的悲剧。

相关新闻：UPS货机空难｜增至12死黑盒寻回 左侧引擎被拍到起飞时起火脱落

爆炸火球绵延1.6公里

这宗航空惨剧发生于2025年11月4日。美国UPS航空一架编号2976的麦道MD-11F货机，原定从肯塔基州路易维尔国际机场（Louisville Muhammad Ali International Airport）飞往檀香山，不料在起飞爬升的关键时刻，左侧引擎突然整颗脱落，随即化为火球腾空飞起。

失去平衡的机身随后失控坠毁，猛烈撞击附近的商业建筑，爆炸后形成一团长达1.6公里的巨大橙红色火球。该事故最终造成机上3名机组人员与地面12人死亡，合计15人罹难，另有约20人受伤。