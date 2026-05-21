Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

UPS货机空难︱机场闭路电视首曝光 起飞时左引擎突脱落酿15死20伤 ︱有片

即时国际
更新时间：11:42 2026-05-21 HKT
发布时间：11:41 2026-05-21 HKT

美国国家运输安全委员会（NTSB）于5月19日在华盛顿特区召开为期两天的听证会，会中首度公开一段机场闭路电视画面。画面记录了去年11月发生在肯塔基州的重大空难，一架UPS货机起飞后不久便失控坠毁，瞬间炸成一团巨大火球，最终酿成15人罹难的悲剧。

相关新闻：UPS货机空难｜增至12死黑盒寻回 左侧引擎被拍到起飞时起火脱落

爆炸火球绵延1.6公里

这宗航空惨剧发生于2025年11月4日。美国UPS航空一架编号2976的麦道MD-11F货机，原定从肯塔基州路易维尔国际机场（Louisville Muhammad Ali International Airport）飞往檀香山，不料在起飞爬升的关键时刻，左侧引擎突然整颗脱落，随即化为火球腾空飞起。

失去平衡的机身随后失控坠毁，猛烈撞击附近的商业建筑，爆炸后形成一团长达1.6公里的巨大橙红色火球。该事故最终造成机上3名机组人员与地面12人死亡，合计15人罹难，另有约20人受伤。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
楼市动向
5小时前
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
影视圈
19小时前
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
影视圈
17小时前
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
00:21
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
即时中国
19小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
21小时前
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
饮食
18小时前
资料图片
沙田乙明邨61岁男子堕楼亡 重案组跟进调查
突发
5小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
2026-05-19 19:47 HKT
日女议员被爆疑曾拍AV 网民揪出番号旧片重登榜首
日女议员被爆疑曾拍AV 网民揪出番号旧片重登榜首
即时国际
18小时前
蔡楚辉摄
天文台｜黄色暴雨警告信号9时30分取消 新界多区录得逾100毫米雨量
社会
5小时前