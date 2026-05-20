伊朗局势｜特朗普持续威胁恢复攻击 革命卫队扬言将战争扩至中东以外

伊朗革命卫队周三警告，如果美国和以色列恢复袭击，中东战争将蔓延至其他地区。

这场战争始于2月28日，自4月8日起停火，但仍未就结束这场战争达成协议，双方在谈判的同时不断升级威胁。

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特朗普暂缓攻击伊朗，称距离原定下令出兵只差1小时。 路透社

美国总统特朗普周二表示，如果数天内不能达成持久解决方案，华盛顿可能会再次打击伊朗。此前一天，他表示原本要下令打击伊朗，但因阿拉伯国家领导人在最后一刻要求而暂缓行动。

伊朗革命卫队则誓言，若美国恢复对伊朗的攻击，战争将「蔓延至地区之外」。革命卫队在其网站Sepah News上发表声明称：「如果对伊朗的侵略再次发生，这次爆发的区域战争将远远超出该地区，我们将以毁灭性的打击击败你们。」

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伊朗愿为国家牺牲的男女举行集体婚礼。 美联社

革命卫队声称，美以动用了世界上两支最昂贵军队的全部力量发动进攻，而他们尚未动用全部力量回应。

伊朗外长阿拉格齐在X平台发文称：「重返战争将带来更多意想不到的情况。」