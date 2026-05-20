越南23岁千万粉丝女网红宣布确诊血癌 泪诉不烟不酒但两习惯拖垮身体

越南Z世代超人气网红Dan Thy（本名Pham Tuong Lan Thy）日前无预警发布短片，向粉丝投下震撼弹，宣布自己不幸确诊血癌（白血病）。现年仅23岁的她，在TikTok坐拥超过1100万粉丝，过去以精致妆容及变装影片走红。如今在镜头前却面容憔悴、数度哽咽，并公开自己过去三年「日夜颠倒、每天5杯奶茶」的极端作息，引发社会对年轻人健康问题的高度关注。

三年来几乎不喝白开水 狂灌含糖饮料至日出

Dan Thy日前上传了一段长约3分钟的影片。她在影片中面带憔悴，但仍努力保持冷静。她坦言，过去几年为了经营社群平台及赶制短影音内容，生活作息彻底失衡，经常熬夜工作至清晨6、7点才入睡，日夜颠倒已成常态。

更令人震惊的是她的饮食习惯。Dan Thy自爆过去3年来「几乎完全不喝白开水」，每天以4至5杯奶茶、抹茶拿铁等高糖饮料代替水分。她表示，自己平时不抽烟、不喝酒，过去身体亦无出现明显不适，一直以为自己年轻「撑得住」，万万没想到疾病会突然敲门，这才惊觉长期透支健康的代价。

拍片记录容貌 粉丝震惊涌入打气

在越南年轻一代中拥有数亿次点赞率的Dan Thy，向来以坦率作风见称，过去亦曾大方分享自己16岁整容的经历。面对突如其来的血癌噩耗，她直言未来将面临漫长而艰苦的疗程，深知化疗会导致掉发及外貌改变，因此希望透过镜头记录下自己目前的模样。

她哽咽强调，拍片公开病情绝非为了博取同情，而是因为未来无法稳定更新社交平台，必须向粉丝交代；同时，她希望以自身的惨痛经历作「活教材」，警惕那些自恃年轻而忽视身体警讯、作息无度的年轻人。

消息曝光后震惊越南网民，大批粉丝纷纷涌入其帐号留言送上祝福，祝愿她能战胜癌魔。与此同时，这宗病例亦触发大批「夜猫族」与「手摇饮爱好者」的反思，纷纷表示要重新检视自己的日常作息与饮食习惯。