Singha家族丑闻｜接班人遭亲弟指控性侵12年 母集团宣布踢出公司

泰国知名啤酒集团「胜狮」（Singha）集团接班人Hiso Pi日前遭亲弟弟Hiso Psi指控性侵长达12年，消息震惊全球。豪门丑闻重创公司形象，「胜狮」所属的汶洛啤酒集团19日发表正式声明，宣布解除接班人Hiso Pi在公司内的所有职位。



汶洛的声明由主席布里特（Bhurit Bhirombhakdi）签署，确认相关指控并对受害人Hiso Psi致以最深切的慰问。

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布里特表明，公司反对且不支持任何肢体、言语、威胁暴力，或侵犯他人尊严的行为。除了立刻拔除Hiso Pi的所有家族企业职位，集团也承诺将全力配合相关部门调查，确保各方获得公平公正的对待，绝不姑息。目前泰国警方已正式介入调查。

Hiso Pi则也透过声明表示：「对于目前公开的报道，我深感不安。谨就此事及其对汶洛（胜狮）集团成员及其家人造成的影响，向他们致以诚挚的歉意。为了确保各方公平，我本人在此停止履行我在汶洛（胜狮）集团及其所有子公司的员工和管理人员的职责，直到事件解决和水落石出。」

手持录音证据 控全家包庇哥哥

弟弟Hiso Psi于5月9日发布影片控诉，表示自青少年时期（约12至14岁）起遭亲哥哥多次性侵，持续长达12年，作案地点包括家族住宅等私人场所。他声称持有哥哥亲口承认性侵的录音证据，并强调整个家族，包括母亲均知情却无人帮他，反而将他赶出家门。

Hiso Psi周一再登上泰国3台节目《话题追击》接受直播专访，声泪俱下重申指控，还表示丑闻揭发后，被生母联合哥哥反告他「忘恩负义」以争夺土地。