伊朗局势｜逾百对男女举行集体婚礼 誓师为国家牺牲

伊朗当局在德黑兰为超过100对夫妇举行集体婚礼，这些夫妇报名参加了一项由国家资助的计划，承诺在对抗美国和以色列的战争中牺牲生命，例如参加在发电站外组成人链的活动。



据伊朗媒体报道，婚礼于周一晚举行，数百对夫妇在首都的几个主要广场举行了婚礼，其中110对夫妇在德黑兰市中心的伊玛目侯赛因广场举行了婚礼。大批祝福者手持玫瑰，驻足观看。

相关新闻：伊朗局势｜伊方向美提交停火草案 特朗普：不满意但暂缓军事打击行动

伊朗国家电视台也有播出婚礼场面，旨在提振战时士气。情侣们乘坐装有枪的军用吉普车抵达伊玛目侯赛因广场，并在一个由宗教人士主持的舞台上举行婚礼。

舞台上有气球装饰，还有最高领袖穆杰塔巴的巨幅画像。在梅尔通讯社发布的影片中，一位身穿白色伊斯兰婚纱的年轻女子在新郎身旁说：「国家固然处于战争状态，但年轻人也有结婚的权利。」

一位身穿深色西装的男子站在他的未婚妻身旁，表示他们很高兴这一天恰逢什叶派穆斯林尊崇的伊玛目阿里与先知穆罕默德之女法蒂玛的结婚纪念日。他说：「我们接受了他们的祝福。此外，我们也想向街头的人们表达我们最美好的祝愿。」

数百万人报名献出生命

美国与以色列2月28日对伊朗展开「史诗怒火」军事行动，双方至今未达成结束战争协议，美国总统特朗普多次威胁要对伊朗采取新的军事行动。

据报参与集体婚礼的人报名参加了「自我牺牲」计划（波斯语为janfada），该计划要求人们承诺在战争中献出生命，例如在发电站外组成人链。伊朗当局称，包括议长加利巴夫和总统佩泽希齐扬在内的数百万人已参加这个计划。