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东京山区惊现「残破半尸」 疑遭熊啃食满地脚印

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更新时间：22:11 2026-05-19 HKT
发布时间：22:11 2026-05-19 HKT

日本东京奥多摩町仙元峠山区19日发现一具没有上半身的残缺尸体，警方接报赶往现场，发现附近有大型动物的足迹，且遗体有遭动物毁损的痕迹，初步判断可能是遭到野生熊只攻击，目前仍在确认死者身分。

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据日媒报道，一名警员14日休假时到仙元峠登山，在距离登山步道约100米处发现疑似人类遗体。警视厅19日联合当地猎友会一同上山搜寻，19日下午1时左右在东京奥多摩町仙元峠山区发现「半具遗体」，上半身完全消失，死状凄惨。由于遗体遭到严重毁损，无法确认性别。

警方发现遗体周边出现大型野生动物的脚印，且尸体有遭猛兽疯狂啃咬、撕裂的痕迹，初步研判死者是在登山途中惨遭黑熊攻击身亡。

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