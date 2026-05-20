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罗马必买手信｜「性感神父月历」卖足23年　本尊爆料：没当过神父！

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更新时间：00:03 2026-05-20 HKT
发布时间：00:03 2026-05-20 HKT

在罗马随处可见的「性感神父」月历是游客必买纪念品之一。上头印了清秀俊俏男子的脸庞，身穿神职人员的衣服，然而这张帅脸的本尊近日接受记者访问，自认毫不性感，也从没当过神父，照片甚至不是在罗马拍摄。

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「看不出哪里性感」

法新社报道，这份《罗马月历》（Calendario Romano）在罗马许多天主教教会或报亭都可以看到，每本售价约10欧元（约90港元），是许多游客参访教会后的纪念品之一。月历封面连续多年都印着一张年轻男子微笑的帅脸，由于他身穿神父服装，大众称他为「性感神父」。

近日总部位于罗马的《共和报》（Repubblica）访问到这位「性感神父」本尊，他现已39岁，名叫加利齐亚（Giovanni Galizia），真实身分是一名空服员教官。

网民开心抱着「性感神父」月历拍下开箱过程。 IG@biancabosso
网民开心抱着「性感神父」月历拍下开箱过程。 IG@biancabosso

年青时贪玩拍摄

加利齐亚透露，《罗马月历》封面那张照片，是他17岁时「出于好玩」和摄影师合作，穿上神父服装所拍下的照片。虽然被称为「性感神父」，但他丝毫不这么觉得，「我看不出来那张照片有哪里性感，甚至没有任何刺激感官的部分」。

《罗马月历》除了封面以外，每个月都会搭配一张「神父」的照片，从加利齐亚17岁至今已经过了23年，2027年的版本都开始卖了，他的脸还在那里。加利齐亚确认：「我可以保证的是，我从来没有当过神父。」他认为，其他月份照片上的那些神父可能也不是真的。

也有其他版本的「性感神父」月历。 IG@marichka_psy
也有其他版本的「性感神父」月历。 IG@marichka_psy
英国网站转售罗马名物「性感神父」月历。 adengland.com
英国网站转售罗马名物「性感神父」月历。 adengland.com

从未进账1分钱

他忆述，2004年遇到一位想要透过照片展现意大利不同城市风情的摄影师，像是威尼斯有贡多拉船夫，罗马就配上神父。那位摄影师问他想不想参与，还说就当作来玩，所有东西，包括神父的服装都是对方准备的。然而，「罗马神父照」实际上不是在罗马拍摄，而是在西西里岛西北部的城镇「巴勒摩」（Palermo）。

加利齐亚从未因为这张照片收过1分钱。他说自己的脸在罗马非常有名，但在其他地方他可以当一个无名小卒，只是每次有朋友去首都玩的时候，「他们都会拍一张月历的照片给我」。

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