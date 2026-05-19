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特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日

即时国际
更新时间：19:03 2026-05-19 HKT
发布时间：19:03 2026-05-19 HKT

泰国内阁会议今天正式通过签证修正案。泰国外交部下午表示，内阁已决定取消60天免签待遇，且30天免签适用国将减至54个国家或地区。相关单位正进一步审查适用名单，暂未肯定持香港特区护照的港人会否受影响。

泰国外交部表示，政府已决定取消对93个国家或地区的60天免签证措施。领事事务部部长蒙坤（Mungkorn Pratoomkaew）补充说，30天免签政策则将从现行的57个缩减至54个，另外3个国家或地区将适用15天免签。但官方尚未公布详细的国家名单。

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泰国外交部解释，调整签证政策的原因是考虑国家安全、旅游与经济利益及对等原则，同时消除重复免签特权及利于数位签证系统运行。

观光部官员证实将恢复30日免签安排

2024年，泰国政府宣布，香港等93个国家及地区旅客免签入境泰国的停留天数自30天延长至60天。

泰国公共电视台（Thai PBS）今天报道，观光与体育部长苏拉萨（Surasak Phancharoenworakul）表示，内阁已取消60天免签政策，并将恢复原本30天的标准。相关细节将由签证委员会进一步制定后公告。

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