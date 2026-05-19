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2026JH2｜校车大小行星近距离掠过地球 科学家：不构成威胁

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更新时间：20:19 2026-05-19 HKT
发布时间：20:19 2026-05-19 HKT

一颗5月10日才刚被发现，大小约相等于1至2辆校车的小行星，周一以极近距离安全飞掠地球。根据欧洲太空总署数据，这颗名为2026JH2的小行星最近时距离地球仅约9.1万公里，相当于地月距离的四分之一，其质量足以摧毁一座城市，但模拟显示，至少在下个世纪前它都没有机会撞击地球。

安全掠过属正常现象

麻省理工学院行星科学教授宾泽尔（Richard Binzel）表示，尽管距离地球很近，但这颗太空岩石并不构成危险。他指出：「2026JH2将安全地飞掠地球，这实际上是相当正常的现象。」他解释，汽车大小的物体每周都会在地球与月球之间穿过，而校车大小的物体每年也会多次经过，只是近年来巡天计划的灵敏度提高，才让我们得以观测到它们。

2026JH2来自火星与木星之间的小行星带，因偶尔发生的碰撞及木星引力影响，被推向地球附近。法国国家科学研究中心天体物理学家米歇尔（Patrick Michel）也确认，虽然飞掠距离看似极近，但仍「足够远，绝对没有什么可担心的」。

确切大小未知 反射率成关键

天文学家虽然观测到2026JH2，但其确切大小仍是未知数。米歇尔解释，光学望远镜只能测量其亮度，无法判断物体反射或吸收了多少光。因此，一个物体可能「更大且更暗，或更小且更具反射性」。要确定大小，需要更困难的红外线观测。

根据目前估算，若其大小接近15米下限，将类似2013年撞击俄罗斯车里雅宾斯克上空并造成千人受伤的火流星。若达30米上限，则接近1908年摧毁西伯利亚大片森林的通古斯大爆炸物体。然而，与这两个例子不同，2026JH2甚至不会进入大气层，没有爆炸风险。

依据光变曲线建构出的「99942 阿波菲斯」（Apophis，又称毁神星）可能外形。 Astronomical Institute of the Charles University
依据光变曲线建构出的「99942 阿波菲斯」（Apophis，又称毁神星）可能外形。 Astronomical Institute of the Charles University

行星防御能力引发关注

加州大学洛杉矶分校教授马戈（Jean-Luc Margot）指出，迄今为止，天文学家仅观测到约1%此类大小的近地小行星，这也是为何2026JH2在几天前才被发现。

马戈补充说，美国的行星雷达能力在阿雷西博望远镜于2020年倒塌后已经退化，金石天线也正进行长期维修，这削弱了评估撞击风险的能力。不过，好消息是太空机构现正积极资助发现巡天计划，以改善对潜在危险小行星的清单。

预计一个比2026JH2大十倍以上的小行星「阿波菲斯」（Apophis）将于2029年更近距离掠过地球，届时科学家将迎来一次绝佳的观测机会。

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