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传美动武可能性增加 古巴警告美出兵将「血流成河」

即时国际
更新时间：13:28 2026-05-19 HKT
发布时间：13:28 2026-05-19 HKT

美国政治新闻网站Politico周一（18日）报道，由于美国对古巴采取的施压手段并未奏效，美国正比以往更认真地考虑军事选项，行动规模可能包括单次空袭及地面入侵等。古巴国家主席卡内尔则发出强烈警告，直指美国若对古巴采取任何军事袭击行动，后果将「血流成河」。

或包括空袭及地面入侵

Politico引述美方官员及相关知情人士称，总统特朗普正对美方向古巴的施压行动感到「沮丧」。美方最初认为在委内瑞拉的行动以及对古巴的一系列制裁会吓住古巴，迫使他们达成协议。但现在伊朗局势已失控，古巴人比一开始想象的要强硬得多，军事行动选项因此被放上桌面。

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特朗普多次威胁要「接管古巴」。美联社
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为了因应最坏的打算，古巴民防组织过去几天已向人民发放手册。法新社
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古巴面临严重人道危机。法新社
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报道称，美军南方司令部过去几周内召开会议，开始起草对古巴的潜在军事行动计划，行动规模可能包括单次空袭、地面入侵等，但不会立即付诸行动。

美多次威胁「接管」古巴

美方近期加大对古巴制裁，并多次威胁对古巴动武，包括声称将在美军结束对伊朗战事返回之际「接管古巴」。

针对美方步步进逼，古巴国家主席卡内尔在社交平台X上发文重申，古巴「对美国或任何其他国家不构成威胁」，并警告说，美国若发动攻击，将「引发血流成河局面，后果难以估计」。

古巴外长罗德里格斯也在X反击，强调古巴有权针对任何外部侵略进行正当自卫，斥责那些企图非法侵犯古巴的人，不惜动用任何虚伪和荒谬的借口，只为了替一场违背美国与全球舆论的攻击找正当理由。

古巴发民防手册 倡准备紧急避难包

古巴驻联合国大使古兹曼亦说：「如果有人试图入侵古巴，古巴势必会反击，这点毫无疑问。美国在1960年代曾试图入侵古巴，但以失败收场。当然，大家可以说现在情势不同了。是的，确实不同，但古巴人民的意志从未改变。」

为了因应最坏的打算，古巴民防组织过去几天已开始在国内发放一份名为「模拟古巴遭受军事侵略时的家庭应变指南」的手册。该指南除了呼吁民众必须随时对防空警报保持高度警惕，也具体建议每个人准备好一个装有干粮与耐保存物资的紧急避难包。

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