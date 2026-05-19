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美驻华大使：特朗普向习近平表明 美国对台政策不变 不支持台独

即时国际
更新时间：12:42 2026-05-19 HKT
发布时间：12:42 2026-05-19 HKT

美国总统特朗普在访华期间的涉台言论引发关注，对此，美国驻华大使庞德伟（David Perdue）周一（18日）接受美国传媒访问时透露，特朗普曾当面向中国国家主席习近平表明，任内期间美国对台政策不会改变，全面支持台湾关系法、中美三个联合公报与对台六项保证。庞德伟强调，台湾对中方是重大议题，特朗普坚守底线。

庞德伟在财经频道CNBC节目，接受主持人凯南（Joe Kernen）访问，被问到特朗普提及对台军售当交易筹码，听来像已放弃台湾，或是为了经贸协议改变美国政策的问题时，庞德伟称自己当时在场知道发生甚么事，特朗普已向中方表达得非常清楚，但后来在专机上记者围着特朗普发问，当时被问到的问题不一样。

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特朗普向中方表明对台政策不变，不支持台独。路透社
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在特朗普访华期间，习近平与庞德伟（左）握手。美联社
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特朗普与习近平会晤期间，庞德伟（右一）一直在旁。美联社
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庞德伟（右一）在特朗普访华期间一直跟在身旁。美联社
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台湾对中方是重大议题 特朗普坚守底线

庞德伟说：「习特会谈时我在场，特朗普清楚对习近平表明，我们不会改变美国对台湾的政策，我们完全支持台湾关系法、中美3个联合公报与对台6项保证；我们不支持台湾独立，但也不想见到两岸之间的胁迫，我们希望见到和平解决方案。我们要的，也是中国要的，他们要和平与稳定。这对中国来说是个重要议题，特朗普总统守住了立场。」

凯南追问：「你说我们不支持台湾独立，这是我们的政策吗？」庞德伟回答说，台湾关系法与中美3个联合公报都说美国不支持台湾独立。」

美国完全支持台湾关系法

凯南说，美国既不支持台湾独立，也不希望中国藉军力或胁迫去改变台湾的独立现状。他问庞德伟：「你有看到这是何等的模糊吗？」

庞德伟回应道：「我不认为那是模糊，我知道数十年来这称为战略模糊。对我来说这非常清楚，我们不选边，希望两岸人民决定未来。我们只是不希望见胁迫的方式，不希望结局是军事打击行动。」

他续说：「特朗普说得非常清楚，他的政策与美国的政策没有改变。他强化了这个立场的明确性。他也聆听了习近平的说法，我认为这很有建设性，他让习近平仔细说明中方的看法。」
 

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