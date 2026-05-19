Royal Pop︱Swatch与AP联乘陀表开卖 欧美多地现抢购冲突

瑞士制表业者Swatch与奢华腕表制造商爱彼联名的Royal Pop系列怀表，上周六在巴黎、伦敦、纽约等国际大城市开卖，但引发了诸多混乱状况。英国利物浦、曼彻斯特的Swatch商店因混乱连续两天暂停营业。很多人企图买到表后高价转售。

法国巴黎一间Swatch店面外上周六聚集约300人，警方为维持秩序释放催泪气。

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意大利米兰的情况同样失控，一间Swatch门口爆发打斗冲突。

美国纽约时代广场出现严重的推挤状况，44岁男子麦金塔希望能抢到这款色彩鲜艳怀表，以约400至420美元购入，再立即以高价转手卖出。

在英国伦敦、卡迪夫、伯明罕、曼彻斯特、利物浦等地，各门市涌现大量人潮，因争相抢购而出现骚动。这款怀表，在英国价格为355英镑（3723万港元），网上转手价已飙至1.6万镑（约16.7万港币）。极高的溢价诱使数以百计的民众彻夜排队，有些人甚至露营长达一周。