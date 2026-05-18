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施纪贤：不会设「辞职时间表」 仍计划参加下次大选

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更新时间：00:04 2026-05-19 HKT
发布时间：22:08 2026-05-18 HKT

英国首相施纪贤（Keir Starmer）因工党在地方选举中惨败而陷入执政危机，但坚拒下台。当地时间5月18日，他接受媒体采访时表示，即便其工党领导权面临挑战，他也不会「一走了之」，就算潜在竞争者、曼彻斯特市长伯纳姆（Andy Burnham）成功赢得下院议员补选重返议会，他也不会提出辞职时间表，并表示仍计划参加下次大选。

面临党内逼宫压力

相关新闻：英首相施纪贤据报拟辞职 前卫生大臣施卓添表态角逐工党党魁

同日，英国副首相林德伟（David Lammy）亦表示，施纪贤不会设定「辞职时间表」。林德伟说：「施纪贤仍然是我见过最坚韧的人。昨天我和他通了两次电话。他性格坚毅，而且拥有丰富的斗争经验。不会有（辞职）时间表。」他还说：「我们现在要做的，就是继续推动政府的工作。这一点我非常明确。」

近日工党内部已有数十名议会下院议员呼吁其辞职。原卫生大臣施卓添（Wes Streeting）辞职，并公开表示会参与执政工党党魁选举。曼彻斯特市长伯纳姆（Andy Burnham）也获议员让出席位，并获准出战补选，若成功当选将可争夺党魁。

 

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