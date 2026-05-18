弓头鲸长命200岁几乎不患癌 科学家找到DNA修复关键

弓头鲸也是已知最长寿的哺乳动物，寿命可超过200年，但牠们几乎不会患上癌症。美国研究团队近日发现个中秘密：牠们体内一种名为「CIRBP」的蛋白质含量异常高，可能与强大的DNA修复能力有关，令细胞较不容易累积致癌损伤。

这项研究由美国罗彻斯特大学（University of Rochester）研究团队进行，结果刊登于《自然》国际期刊（Nature）。

科学家罕见捕捉到抹香鲸的分娩过程，雌鲸群「助产士团」包围护航。 美联社

研究人员指出，理论上，体型越大、寿命越长的动物，细胞累积基因错误的机会越大，应更容易患上癌症，但鲸鱼与大象等体型巨大的动物，癌症比例不见得特别高，这种现象称为「佩托悖论」（Peto’s paradox）。

研究团队原本认为，可能体型大就需要更多基因突变才会变成癌症，但实验结果相反。研究共同作者、罗彻斯特大学生物学教授戈尔布诺娃（Vera Gorbunova）表示，弓头鲸细胞其实更不容易累积致癌损伤。

分析发现，鲸鱼细胞中的CIRBP蛋白，含量较其他哺乳类高出约100倍，这种蛋白与DNA修复有关，特别是修补最危险的「DNA双股断裂」。

研究人员将鲸鱼的CIRBP蛋白导入人类细胞与果蝇细胞中，也能提升DNA修复能力，果蝇寿命延长。由于弓头鲸长期生活在寒冷海域，体温也低于人类，研究团队认为，低温环境也可能是这类鲸鱼维持高CIRBP活性的原因之一。

不过，目前尚无证据显示人类可透过冷水刺激或其他方式达到相同效果，相关机制仍需更多研究验证。