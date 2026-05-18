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游日注意 | 日本5月如盛夏 逾90地高温破30度

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更新时间：14:31 2026-05-18 HKT
发布时间：14:31 2026-05-18 HKT

日本各地持续出现异常高温，周一上午已有超过90个观测地点气温突破摄氏30度，大阪更迎来今年首次「真夏日」。气象单位预测，兵库县丰冈市及大分县日田市周一最高温可能达35度，若成真，将是日本今年首度出现「猛暑日」。

鸟取县仓吉市达33.3度

日本气象厅现行高温分类为摄氏25度以上「夏日」、30度以上「真夏日」、35度以上「猛暑日」，上月才因应近年40度以上高温显著增加，把40度以上的日子正式命名为「酷暑日」，如今5月就迎来暑日高温。

东京周日迎来今年首个真夏日。路透社
东京周日迎来今年首个真夏日。路透社
参与三社祭的人员在真夏日中休息一会。路透社
参与三社祭的人员在真夏日中休息一会。路透社

据日本气象资讯网站tenki.jp报道，周一从东北到九州地区一早便阳光强烈，气温快速攀升。截至上午11时30分，鸟取县仓吉市已达33.3度、大分县日田市32.6度，全国超过90个地点已出现30度以上高温。

部分地区或达35度 迎首个「猛暑日」

大阪市上午11时30分最高温达30.2度，为今年首次出现「真夏日」。东京都心周日才刚迎来今年首个真夏日，周一上午11时30分的气温也已达27.6度，上升速度与前一天相近。

气象单位指出，许多地区下午气温还会进一步升高，兵库县丰冈市与大分县日田市预估将达35度，可能出现今年全日本第一个「猛暑日」。

创今年最多「真夏日」纪录

此外，日本周日已有约200个观测地点气温超过30度，创下今年最多「真夏日」地点纪录；周一预估将进一步增加至250个以上，酷热范围持续扩大。

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