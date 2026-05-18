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伊朗局势｜特朗普警告若伊朗不尽快行动 「将一无所有」

即时国际
更新时间：05:45 2026-05-18 HKT
发布时间：05:45 2026-05-18 HKT

美国总统特朗普（Donald Trump）周日（17日）警告伊朗，结束战事的谈判进展停滞，形容伊朗「时间紧迫」。

特朗普在其社交平台Truth Social发文表示：「他们最好尽快行动，否则将一无所有（there won't be anything left of them）。时间非常紧迫（TIME IS OF THE ESSENCE）！」特朗普早前与以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）通电话，讨论重启伊朗军事行动的可能性。

伊朗官媒报道，美方未有在最新回应中作出实质让步。半官方媒体Mehr引述消息称，若华府拒绝妥协，谈判将陷入「僵局」。伊朗早前提出多项条件，包括要求全面停止战事、解除美国对伊朗港口的封锁、保证不再对伊朗发动攻击，以及承认伊朗对霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）的主权。伊方亦要求战后赔偿。

特朗普上周曾表示，可接受伊朗暂停核计划20年，被视为美方立场有所调整，未再坚持要求伊朗完全终止核计划。

 

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