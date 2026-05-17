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伊波拉病毒｜非洲88人感染死亡 世卫列国际突发公共卫生事件

即时国际
更新时间：10:52 2026-05-17 HKT
发布时间：10:51 2026-05-17 HKT

世界卫生组织（WHO）于周日（17日）正式宣布，刚果民主共和国（刚果（金））及乌干达境内爆发的新一波伊波拉疫情，已构成「国际关注的突发公共卫生事件」。

致命率50%兼无疫苗

综合内地媒体及通讯社报道，非洲疾病预防控制中心周六（16日）发表声明指，是次疫情目前已报告336宗疑似病例及88宗死亡病例。刚果（金）卫生部长康巴（Samuel-Roger Kamba）发出严正警告，指是次疫情由「邦迪布吉奥病毒」（Bundibugyo）引发，目前既无有效疫苗，亦无特定治疗方法，该病毒株的致死率高达50%。

相关新闻：伊波拉病毒｜非洲刚果（金）爆发疫情 246人疑似感染65死

世卫组织补充表示，虽然疫情已列为国际突发事件，但现阶段尚未符合「大流行紧急情况」的标准。

透过体液传播

伊波拉病毒属人畜共通传染病，主要透过患者的体液（如血液、汗液、呕吐物、排泄物、尿液、唾液或精液等）直接接触传播。

由该病毒引起的伊波拉出血热，被公认为世界上最致命的病毒性出血热之一，死亡率介乎50%至90%。患者的主要死因包括中风、心肌梗塞、低血容量性休克或多器官功能损害。目前，各国卫生部门正密切监测疫情发展，严防病毒跨国扩散。
 

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