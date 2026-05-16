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日本送赠普京秋田犬 去年已离世 俄称年迈老死

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更新时间：13:13 2026-05-16 HKT
发布时间：13:13 2026-05-16 HKT

日本秋田县为感谢俄罗斯在311大地震提供援助，于2012年7月向俄罗斯总统普京赠送雌性秋田犬Yume，一直深受普京喜爱。但克里姆林宫日前证实，Yume已于去年离世，终年13岁。

一直深受普京喜爱

共同社报道，克里姆林宫表示，Yume因高龄过世，官方对此表达哀悼，但没有透露死亡日期或埋葬方式等详细资讯。Yume此前与世界各国赠送的狗狗们一起被饲养在莫斯科郊外的总统官邸中。

秋田犬Yume一直深受普京喜爱。美联社
秋田犬Yume一直深受普京喜爱。美联社
克里姆林宫表示，Yume因高龄过世。新华社/路透社
克里姆林宫表示，Yume因高龄过世。新华社/路透社
Yume曾与普京一同迎接到访的安倍晋三，营造日俄友好的氛围。新华社/路透社
Yume曾与普京一同迎接到访的安倍晋三，营造日俄友好的氛围。新华社/路透社

克里姆林宫2024年12月曾指，Yume虽然已是高龄，但很健康，指牠温顺、爱调皮和忠诚，一直带给普京许多欢乐。

大馆市原主人感遗憾

普京2014年2月在索契与时任日本首相安倍晋三举行首脑会谈时，Yume还曾与普京一同迎接安倍晋三，营造日俄友好的氛围。普京2016年底访日前，Yume亦曾在日媒采访中亮相，但此后几乎没有出现在公众视野。

Yume远赴俄罗斯前，曾由秋田县大馆市居民畠山正二饲养过3个月。他对Yume离世感到遗憾，一直很想知道牠在比秋田县还寒冷的俄罗斯生活情况。若Yume还活着，上月24日将迎来14岁生日。

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