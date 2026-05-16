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三星电子工会坚持如期罢工 5月21日将率5万员工罢工18天

即时国际
更新时间：12:37 2026-05-16 HKT
发布时间：12:37 2026-05-16 HKT

南韩三星电子工会指出，即使公司提议无条件恢复薪酬谈判，但工会5万成员仍将如期于下周四（21日）展开长达18天的罢工行动，恐影响三星晶片产能。三星是全球最大的记忆体晶片制造商，如今爆发罢工疑虑，引发外界担忧。受到罢工消息影响，三星电子股价周五一度重挫9.3％，最后收跌8.61％。

南韩政府斡旋下的三星劳资谈判本周破局，加剧全球记忆体龙头的罢工疑虑。三星高层敦促工会重启谈判，同时也就劳资纠纷引发的纷扰向社会大众及政府致歉，承诺将以开放态度进行协商，也将持续努力达成协议。三星电子工会表明，愿意在6月7日与资方展开新谈判，但将维持原订罢工计划。

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南韩政府斡旋下的三星劳资谈判本周破局，5万员工坚持如期罢工。路透社
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三星工会预告21日起发动罢工。路透社
三星工会预告21日起发动罢工。路透社

这次劳资争议源自三星工会不满绩效奖金远低于竞争对手SK海力士（SK Hynix）。工会要求将营业利润15%作为半导体事业部门（DS）的绩效奖金，并废除年薪50%的绩效奖金上限。

股价一度重挫9.3%

分析师将三星股价重挫，归因于罢工对生产的冲击，及对三星履行客户承诺能力的疑虑加剧。

NH Investment & Securities高级分析师Ryu Young-ho说：「如果发生罢工，市场对三星交货可靠性的疑虑，以及对手企业从该不确定性中获利的认定升温」。

摩根大通报告指出，罢工对产能的冲击将远超乎预期。估计将使三星损失21万亿至31万亿韩罗（1097.6亿至至1620亿.3亿港元）的营业利润。

自行减产 因应罢工

三星为了因应罢工，已自行减少生产。一些分析师认为，在人工智能（AI）半导体需求激增、记忆体供应紧张之际，全球记忆体龙头三星却因罢工而减产，恐引发全球半导体供应链恐慌。

业界人士指出，突然减产或产线中断可能直接影响良率与设备稳定性。一旦产线停运，后果不堪设想，所以只能忍痛将产量减少到可管理的水平。

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