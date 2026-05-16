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德总理与特朗普通话 德媒：似有意修补德美关系

即时国际
更新时间：10:20 2026-05-16 HKT
发布时间：10:20 2026-05-16 HKT

德国总理默茨（Friedrich Merz）于15日在社交平台发文表示，他当天与美国总统特朗普（Donald Trump）进行了一次「愉快的电话交谈」。有德国媒体指出，默茨先前曾因批评美国对伊朗的军事行动而触怒特朗普，如今似乎有意修补双方关系。

德总理：德美乃北约牢固盟友

德总理默茨（Friedrich Merz）15日在社媒发文。Bundeskanzler Friedrich Merz＠X
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默茨在文中提到，两人一致认为「伊朗现在必须回到谈判桌。伊朗应开放霍尔木兹海峡，且绝不能让德黑兰拥有核武器」。

德国《图片报》就更提问，「德美外交冰河时期要结束？」（Ende der Eiszeit？）
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此外，默茨还表示，他与特朗普讨论了乌克兰问题的「和平解决方案」，并针对即将在土耳其首都安卡拉举行的北约峰会协调彼此的立场。他强调，德国与美国是「强大北约之中的牢固盟友」。

相关新闻：美德紧张升级 | 五角大楼证实撤军 驻德国5000美军将撤离

默茨在4月27日指出，美国对伊朗的军事行动「缺乏战略规划」，并表示美国「正遭受伊朗领导层的羞辱」。特朗普随后反击，默茨「根本不明白自己在讲什么」，并指责德国「不论在经济或其他层面都表现得非常差」。特朗普随即威胁要减少驻扎在德国的美军人数。美国五角大厦官员于5月1日透露，正计划从德国撤离约5000名美军人员。特朗普则在翌日表示，最终撤军人数将会「远远超过」5000人。

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