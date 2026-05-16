Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

以巴冲突｜巴勒斯坦「灾难日」　以色列空袭加沙称炸死哈马斯军事领导人

即时国际
更新时间：08:17 2026-05-16 HKT
发布时间：08:17 2026-05-16 HKT

5月15日是第78个巴勒斯坦「灾难日」。以色列当晚空袭加沙地带，造成至少7人死亡、50人受伤。以方官员称炸死巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）军事领导人伊兹丁·哈达德。哈达德是哈马斯军事委员会成员，以方认定他现在是哈马斯军事组织卡桑旅指挥官。哈马斯尚未就以方声明发表回应。

以色列总理内塔尼亚胡和国防部长卡茨在一份联合声明中说，他们下令以色列国防军对哈达德发动袭击，称哈达德应为2023年10月7日哈马斯突袭以色列承担责任，此外他还拒绝执行解除哈马斯武装、实现加沙地带非军事化的加沙停火协议。

以军5月15日晚空袭加沙，称炸死巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）军事领导人伊兹丁·哈达德。
以军5月15日晚空袭加沙，称炸死巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）军事领导人伊兹丁·哈达德。

而《以色列时报》报道指，以方这一暗杀行为似乎违反了加沙停火协议。去年10月停火生效后，以色列仍不时空袭加沙，理由是被袭击目标对以军「构成威胁」。

以色列公共广播公司援引一名以色列高级安全官员的话报道，以方认为空袭「取得成功」。以军使用无人机和战斗机空袭哈达德在加沙城所在地，同时空袭一辆试图离开该地点的车辆。

据以方安全高官向媒体披露，以色列政治领导层大约10天前批准暗杀哈达德，此后，以方一直监视其行踪，之所以在15日晚发起行动，是因为有很大把握「清除」目标。

加沙地带医疗部门消息人士当晚告诉新华社记者，以军空袭加沙城一处公寓和一辆汽车，造成至少7人死亡、50人受伤。袭击引发剧烈爆炸和大火。遇难者身份尚不清楚。

哈马斯尚未就以方声明发表回应。

1948年5月14日，以色列宣布建国。次日，第一次中东战争爆发，近百万巴勒斯坦人沦为难民。此后，巴勒斯坦将5月15日定为「灾难日」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
14小时前
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
15小时前
中半山家庭月薪32K请司机  5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap
中半山家庭月薪32K请司机  5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap
生活百科
15小时前
李先生与太太罕有齐患上脑干脑炎，导致瘫痪。抖音
90后夫妻同染罕见病致瘫 疑与嗜食海鲜养一宠物有关
即时中国
2小时前
Bob林盛斌17岁大女遭网暴  林霏儿骚性感T-Back反击  拍片自比钻石：不会因批评变样衰
Bob林盛斌17岁大女遭网暴  林霏儿骚性感T-Back反击  拍片自比钻石：不会因批评变样衰
影视圈
15小时前
佘诗曼迎51岁低胸晒Fit到漏身材热爆Threads 严选12位50+冻龄女星 陈慧琳、吴美珩靓到发光
佘诗曼迎51岁低胸晒Fit到漏身材热爆Threads 严选12位50+冻龄女星 陈慧琳、吴美珩靓到发光
影视圈
13小时前
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
时事热话
19小时前
特朗普访华｜中美国宴特朗普大晒冷 随团大孖沙掌管企业市值141万亿 占美国GDP达60%
特朗普访华｜中美国宴特朗普大晒冷 随团大孖沙掌管企业市值141万亿 占美国GDP达60%
宏观经济
11小时前
央视4.7亿港元夺世界杯转播权。 美联社
01:10
世界杯2026｜央视获转播权 版权费4.7亿港元
即时国际
15小时前
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
影视圈
15小时前