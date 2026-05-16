以巴冲突｜巴勒斯坦「灾难日」　以色列空袭加沙称炸死哈马斯军事领导人

5月15日是第78个巴勒斯坦「灾难日」。以色列当晚空袭加沙地带，造成至少7人死亡、50人受伤。以方官员称炸死巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）军事领导人伊兹丁·哈达德。哈达德是哈马斯军事委员会成员，以方认定他现在是哈马斯军事组织卡桑旅指挥官。哈马斯尚未就以方声明发表回应。

以色列总理内塔尼亚胡和国防部长卡茨在一份联合声明中说，他们下令以色列国防军对哈达德发动袭击，称哈达德应为2023年10月7日哈马斯突袭以色列承担责任，此外他还拒绝执行解除哈马斯武装、实现加沙地带非军事化的加沙停火协议。

以军5月15日晚空袭加沙，称炸死巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）军事领导人伊兹丁·哈达德。

而《以色列时报》报道指，以方这一暗杀行为似乎违反了加沙停火协议。去年10月停火生效后，以色列仍不时空袭加沙，理由是被袭击目标对以军「构成威胁」。

以色列公共广播公司援引一名以色列高级安全官员的话报道，以方认为空袭「取得成功」。以军使用无人机和战斗机空袭哈达德在加沙城所在地，同时空袭一辆试图离开该地点的车辆。

据以方安全高官向媒体披露，以色列政治领导层大约10天前批准暗杀哈达德，此后，以方一直监视其行踪，之所以在15日晚发起行动，是因为有很大把握「清除」目标。

加沙地带医疗部门消息人士当晚告诉新华社记者，以军空袭加沙城一处公寓和一辆汽车，造成至少7人死亡、50人受伤。袭击引发剧烈爆炸和大火。遇难者身份尚不清楚。

哈马斯尚未就以方声明发表回应。

1948年5月14日，以色列宣布建国。次日，第一次中东战争爆发，近百万巴勒斯坦人沦为难民。此后，巴勒斯坦将5月15日定为「灾难日」。