特朗普访华｜美媒揭保安细节 全程用即弃手机 专机返美前丢弃所有中方物品

美国总统特朗普访华行程结束返回美国，据美媒报道，虽然特朗普在中国期间表现轻松，但美方在资讯安全防范上可谓滴水不漏。报道指，特朗普在访华期间全程禁用个人手机，美方代表团更实施极为严格的安全管制，甚至在离开中国领空前，将所有中方发放的物品悉数丢弃，严防情报外泄。

特朗普「数码隔离」数天：不能发迷因图「不好过」

《纽约邮报》引述白宫官员证实，特朗普在华期间完全没有使用其个人手机。由于特朗普平日习惯以手机联系友人及发送「Meme」（迷因）图，这段「数码隔离」的日子对他而言显得相当难熬。

美方官员透露，只有当特朗普团队回到被视为「美国领土」的总统专机「空军一号」后，通讯禁令才得以解除。

电子设备入「法拉第袋」 采用即弃电邮通讯

据报，特朗普及其团队在陆上的通讯完全依赖即弃手机及一次性电子邮件地址。所有个人电子设备在行程中均被存放于「法拉第袋」（Faraday bags）内。这种特殊设计的密封袋能有效遮蔽GPS、Wi-Fi、蓝牙及流动网络等所有电子信号，防止设备遭到遥距监控或入侵。

离境实施「清空政策」 记者：不准带走中国任何东西

美方的戒备程度在行程结束时达到顶点。报道指出，特朗普团队成员在登上「空军一号」离境前，必须将所有中方发放的物品丢弃，当中包括身份证明文件、代表团徽章，以及在行程中使用的所有即弃手机。

现场随行记者指，美方安全人员对离境物资管理极为严苛，「飞机上不允许携带任何来自中国的东西」，以确保航机及白宫资讯系统的安全。