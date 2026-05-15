Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普访华｜回程途中致电高市早苗 重申美日「铁杆同盟」关系

即时国际
更新时间：22:25 2026-05-15 HKT
发布时间：22:25 2026-05-15 HKT

日本政府周五表示，美国总统特朗普与日本首相高市早苗于本港时间下午6时30分进行电话会谈，双方针对印太局势及中国的经济与安全议题交换意见，再次重申美日「铁杆同盟」（Ironclad）关系。

高市早苗在X平台发文表示，特朗普是在结束访华行程后，回程途中在空军一号上打电话给她。特朗普详细说明了这次中国行的情况，并就与中国相关的问题交换了意见，包括经济及安全保障等问题。

另外，高市早苗向特朗普重申了日本在伊朗问题上的立场。她表示将继续与特朗普密切合作，进一步加强日美同盟，并共同应对印太地区和中东的国际局势。

下月G7峰会面对面再谈

高市早苗亲自向媒体说明谈话内容时，被问到有否提到台湾，高市未有正面回应。

高市早苗透露，她与特朗普确认，双方将于下月举行的七大工业国集团（G7）峰会期间正式会面，届时预料将进一步讨论印太安全、经济合作以及区域局势等议题。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
央视4.7亿港元夺世界杯转播权。 美联社
01:10
世界杯2026｜央视获转播权 版权费4.7亿港元
即时国际
4小时前
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
影视圈
4小时前
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
饮食
5小时前
《再见艳阳天》30周年聚会独欠陈秀雯 神隐多年近况掀网民关注 邓萃雯商天娥激罕重聚状态一流
《再见艳阳天》30周年聚会独欠陈秀雯 神隐多年近况掀网民关注 邓萃雯商天娥激罕重聚状态一流
影视圈
12小时前
姜涛收运输署「停牌」通知 P牌被吊销要重考路试 早前认不小心驾驶罚款1000元
00:48
姜涛收运输署「停牌」通知 P牌被吊销要重考路试 早前认不小心驾驶罚款1000元
影视圈
9小时前
黄嘉雯人美心善，或能把好运带给周日两匹爱驹。（相片来源：黄嘉雯ig）
黄嘉雯周日两驹出赛
马圈快讯
10小时前
特朗普结束访华行程。路透社
02:02
特朗普访华︱特朗普登空军一号离华 外长王毅机场送行︱不断更新
大国外交
8小时前
洗完毛巾仍有噏味/黑点！专家教加1神物浸泡 最快30分钟根除黑斑
洗完毛巾仍有噏味/黑点！专家教加1神物浸泡 最快30分钟根除黑斑
食用安全
15小时前
温岚「败血性休克」急送ICU抢救全面停工 吴宗宪哽咽受访 群星集气
温岚「败血性休克」急送ICU抢救全面停工 吴宗宪哽咽受访 群星集气
影视圈
5小时前
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
时事热话
9小时前