特朗普访华｜回程途中致电高市早苗 重申美日「铁杆同盟」关系

日本政府周五表示，美国总统特朗普与日本首相高市早苗于本港时间下午6时30分进行电话会谈，双方针对印太局势及中国的经济与安全议题交换意见，再次重申美日「铁杆同盟」（Ironclad）关系。

高市早苗在X平台发文表示，特朗普是在结束访华行程后，回程途中在空军一号上打电话给她。特朗普详细说明了这次中国行的情况，并就与中国相关的问题交换了意见，包括经济及安全保障等问题。

另外，高市早苗向特朗普重申了日本在伊朗问题上的立场。她表示将继续与特朗普密切合作，进一步加强日美同盟，并共同应对印太地区和中东的国际局势。

下月G7峰会面对面再谈

高市早苗亲自向媒体说明谈话内容时，被问到有否提到台湾，高市未有正面回应。

高市早苗透露，她与特朗普确认，双方将于下月举行的七大工业国集团（G7）峰会期间正式会面，届时预料将进一步讨论印太安全、经济合作以及区域局势等议题。