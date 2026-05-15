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特朗普访华｜趁习近平离席「偷睇笔记」 网民热议戏称「间谍行动」

即时国际
更新时间：20:58 2026-05-15 HKT
发布时间：20:58 2026-05-15 HKT

国家主席习近平周四在人民大会堂为美国总统特朗普举行国宴，席间一段影片在X平台引发热议。白宫发布的侧拍影片显示，特朗普与习近平到场就坐，未几习近平离席上台致词，特朗普竟伸手翻开桌上的一个黑色文件夹，快速看了两页后即把文件夹盖上。网友戏称特朗普「间谍行动」、「偷瞄笔记」，调侃「这就是所谓的『特朗普式外交』」。

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这段影片在内地及国际社媒疯传，引来大量网友观看与转发。宴会厅布华丽置，气氛正式而隆重，白宫的影片从两人进场开始拍摄，进场后不久众人就座，特朗普坐在习近平右侧。主持人宣布宴会开始，并邀请习近平上台致词。

习近平走向讲台期间，特朗普看看讲台，又看看桌上，突然伸出左手，翻开他和习近平座位中间的一个深色文件夹，偷瞄了两页纸便迅速合上。

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网民纷纷「柯南上身」，猜测文件是否习近平的笔记或议程表，戏称特朗普作出「间谍行动」；有人指「就算看到也是中文，他也看不懂」；有人调侃「这就是所谓的『特朗普式外交』」。

目前这段插曲尚被视为外交场合的趣味花絮，而非严肃外交事件，中美双方均未回应。随着特朗普此次访华行程结束，可能会有更多类似花絮画面流传。

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