马尔代夫｜5意大利人潜水身亡 天候不佳坚持探索水下洞穴

意大利外交部表示，5名意大利人在马尔代夫潜水时发生意外，他们试图探索瓦武环礁（Vaavu Atoll）水底约50米处的洞穴时不幸遇难。事发时天气恶劣，当局客船和渔民发布黄色警报。他们于周四上午下水，至中午船员发现他们没有返回水面，遂报告失踪。

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出事热那亚大学教授（中）与其女儿（左），以及潜水教练（右）。 IG / 热拿亚大学 / Albatros Top Boat

出事潜水队4人来自热那亚大学，分别是该校教授蒙特法尔科内（Monica Montefalcone）、她的女儿索马卡尔（Giorgia Sommacal，也是该校学生）、研究员奥德尼诺（Muriel Oddenino）以及海洋生物学毕业生瓜尔蒂里（Federico Gualtieri）。另一人是船舶营运经理兼潜水教练贝内德蒂（Gianluca Benedetti）。

这组人乘坐豪华游艇约克公爵号（Duke of York）出发，事发时强风时速达每小时30英里（48公里）。气象部门发布了黄色天气预警，呼吁所有海员、潜水和水上运动组织者密切注意天气状况，但潜水队仍决定冒险。

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潜水队成员也包括一名热那亚大学研究生（左）及毕业生（右）。 FB

分析认为，他们可能遇到了能见度的问题，例如有湍急的水流卷起沉积物导致视线受阻，使他们在惊慌失措之中迷失了方向。警方也不排除其中一个人被困，其他人在试图营救时耗尽氧气的可能性。专家则怀疑潜水队使用的氧气瓶可能有缺陷，氧气混合比例不当导致氧中毒。

救援人员冒险搜索，在当地下午6时15分找到一具遗体。随后搜救队派出船只、飞机和潜水队打捞其余遗体。一位经验丰富的意大利潜水员加入了搜救行动。负责马尔代夫事务的意大利驻斯里兰卡科伦坡大使已抵达马累，与当地官员会面。

马尔代夫的潜水和浮潜事故相对较少，但近年来也发生过几宗死亡事故。去年12月，一名经验丰富的英国女潜水员在埃莱杜岛度假胜地附近海域潜水时溺毙，她的丈夫在5天后因病去世。2024年，一名日本议员在拉维亚尼环礁浮潜时溺水身亡。