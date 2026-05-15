Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普访华｜重度「网瘾」日均发文18.6条 为资讯安全戒手机3天

即时国际
更新时间：18:42 2026-05-15 HKT
发布时间：18:42 2026-05-15 HKT

美国总统特朗普高度依赖社交媒体，堪称达至「社媒中毒」的程度。不过，一名白宫官员证实，今次访华3天期间，特朗普并没有使用私人手机，这可能是热衷于随时随地发文的特朗普此行最艰难考验之一。

相关新闻：特朗普访华︱特朗普登空军一号离华 外长王毅机场送行

美国《华盛顿邮报》与CNN日前才发布统计，特朗普过去12个月日均发文量稳定在18.6条上下；5月11日还在深夜至次日凌晨时分，在自家社交平台Truth Social连续超过3小时「信息轰炸」式推送57则帖文，平均每3分16秒发出一条，引发美媒分析其「社媒中毒」情况。

据《纽约邮报》报道，和所有前往中国的旅客一样，特朗普被告知为防止资料外泄，切勿使用个人装置。特朗普访华期间，他的Truth Social有限度更新，可能是由身在华府的白宫幕僚代为发文。

幕僚全用抛弃式「干净机」

除了特朗普，白宫行政幕僚在为期2天峰会期间，也改用抛弃式手机和一次性电子邮件帐号，这些装置已移除多数基本功能和应用程式，成为「干净机」，即使资料外泄，能外流的敏感资讯也减至最少。

白宫幕僚的所有个人装置都留在总统专机空军一号（Air Force One）上的「法拉第袋」（Faraday bag）中进行隔离，这个袋可以阻挡全球定位系统（GPS）、Wi-Fi、蓝牙和无线射频识别系统（RFID）等所有讯号，防止敏感资料遭到远端入侵。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
姜涛收运输署「停牌」通知 P牌被吊销要重考路试 早前认不小心驾驶罚款1000元
00:48
姜涛收运输署「停牌」通知 P牌被吊销要重考路试 早前认不小心驾驶罚款1000元
影视圈
5小时前
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
影视圈
4小时前
《再见艳阳天》30周年聚会独欠陈秀雯 神隐多年近况掀网民关注 邓萃雯商天娥激罕重聚状态一流
《再见艳阳天》30周年聚会独欠陈秀雯 神隐多年近况掀网民关注 邓萃雯商天娥激罕重聚状态一流
影视圈
9小时前
特朗普结束访华行程。路透社
02:02
特朗普访华︱特朗普登空军一号离华 外长王毅机场送行︱不断更新
大国外交
5小时前
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
时事热话
6小时前
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
家居装修
13小时前
2027年公众假期出炉 复活清明假请4放11 国庆重阳节请4放10（附放假全攻略）
01:24
2027年公众假期出炉 复活清明假请4放11 国庆重阳节请4放10（附放假全攻略）
社会
8小时前
央视4.7亿港元夺世界杯转播权。 美联社
01:10
世界杯2026｜央视获转播权 版权费4.7亿港元
即时国际
1小时前
美心MX斩料优惠！$33起叹烧味三拼／手撕鸡拼烧腩仔 一连3星期特价供应
美心MX斩料优惠！$33起叹烧味三拼／手撕鸡拼烧腩仔 一连3星期特价供应
饮食
8小时前
台湾阳明山有男女上演活春宫，过程被4K闭路电视直播。
台湾阳明山︱CCTV拍下4K活春宫 情侣「趴枱」激战声画直播
两岸热话
9小时前