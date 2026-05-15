特朗普访华｜重度「网瘾」日均发文18.6条 为资讯安全戒手机3天

美国总统特朗普高度依赖社交媒体，堪称达至「社媒中毒」的程度。不过，一名白宫官员证实，今次访华3天期间，特朗普并没有使用私人手机，这可能是热衷于随时随地发文的特朗普此行最艰难考验之一。

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美国《华盛顿邮报》与CNN日前才发布统计，特朗普过去12个月日均发文量稳定在18.6条上下；5月11日还在深夜至次日凌晨时分，在自家社交平台Truth Social连续超过3小时「信息轰炸」式推送57则帖文，平均每3分16秒发出一条，引发美媒分析其「社媒中毒」情况。

据《纽约邮报》报道，和所有前往中国的旅客一样，特朗普被告知为防止资料外泄，切勿使用个人装置。特朗普访华期间，他的Truth Social有限度更新，可能是由身在华府的白宫幕僚代为发文。

幕僚全用抛弃式「干净机」

除了特朗普，白宫行政幕僚在为期2天峰会期间，也改用抛弃式手机和一次性电子邮件帐号，这些装置已移除多数基本功能和应用程式，成为「干净机」，即使资料外泄，能外流的敏感资讯也减至最少。

白宫幕僚的所有个人装置都留在总统专机空军一号（Air Force One）上的「法拉第袋」（Faraday bag）中进行隔离，这个袋可以阻挡全球定位系统（GPS）、Wi-Fi、蓝牙和无线射频识别系统（RFID）等所有讯号，防止敏感资料遭到远端入侵。