Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜央视获转播权 版权费4.7亿港元

即时国际
更新时间：18:20 2026-05-15 HKT
发布时间：15:42 2026-05-15 HKT

距离2026年美加墨世界杯开幕不到一个月，国内的转播权悬念终于尘埃落定。内媒澎湃新闻引述知情人士透露，中央广播电视总台与国际足协（FIFA）的版权协议已在今天下午生效，根据协议，美加墨世界杯的版权费为6000万美元。（近4.7亿港元）。

央视新闻消息，双方合作赛事包括2026年世界杯、2030年世界杯、2027年女足世界杯、2031年女足世界杯。

相关新闻：世界杯2026｜开锣在即内地转播权未定 传FIFA五折「跪求」央视促成合作

数月前，国际足协曾向央视开出高达2.5亿至3亿美元的报价，约合18至21亿人民币。这个价格比上届卡塔尔世界杯的单届转播权成本翻了将近一倍，创下历史新高。央视的预算底线长期维持在6,000万至8,000万美元，双方价差悬殊，导致谈判一度陷入僵局。

相关新闻：世界杯2026｜法国世界杯26人大名单出炉 麦巴比、丹比利领军出击 卡马云加落选

2026年国际足总世界杯（美加墨世界杯）将于今年6月12日至7月20日在美国、加拿大及墨西哥三国联合举办，这是史上首次由三个国家共同承办的世界杯。本届赛事也首次启用48队的新赛制，共计进行104场比赛。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
姜涛收运输署「停牌」通知 P牌被吊销要重考路试 早前认不小心驾驶罚款1000元
00:48
姜涛收运输署「停牌」通知 P牌被吊销要重考路试 早前认不小心驾驶罚款1000元
影视圈
5小时前
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
影视圈
4小时前
《再见艳阳天》30周年聚会独欠陈秀雯 神隐多年近况掀网民关注 邓萃雯商天娥激罕重聚状态一流
《再见艳阳天》30周年聚会独欠陈秀雯 神隐多年近况掀网民关注 邓萃雯商天娥激罕重聚状态一流
影视圈
9小时前
特朗普结束访华行程。路透社
02:02
特朗普访华︱特朗普登空军一号离华 外长王毅机场送行︱不断更新
大国外交
5小时前
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
时事热话
6小时前
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
家居装修
13小时前
2027年公众假期出炉 复活清明假请4放11 国庆重阳节请4放10（附放假全攻略）
01:24
2027年公众假期出炉 复活清明假请4放11 国庆重阳节请4放10（附放假全攻略）
社会
8小时前
央视4.7亿港元夺世界杯转播权。 美联社
01:10
世界杯2026｜央视获转播权 版权费4.7亿港元
即时国际
1小时前
美心MX斩料优惠！$33起叹烧味三拼／手撕鸡拼烧腩仔 一连3星期特价供应
美心MX斩料优惠！$33起叹烧味三拼／手撕鸡拼烧腩仔 一连3星期特价供应
饮食
8小时前
台湾阳明山有男女上演活春宫，过程被4K闭路电视直播。
台湾阳明山︱CCTV拍下4K活春宫 情侣「趴枱」激战声画直播
两岸热话
9小时前