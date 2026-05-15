世界杯2026｜央视获转播权 版权费4.7亿港元

距离2026年美加墨世界杯开幕不到一个月，国内的转播权悬念终于尘埃落定。内媒澎湃新闻引述知情人士透露，中央广播电视总台与国际足协（FIFA）的版权协议已在今天下午生效，根据协议，美加墨世界杯的版权费为6000万美元。（近4.7亿港元）。

央视新闻消息，双方合作赛事包括2026年世界杯、2030年世界杯、2027年女足世界杯、2031年女足世界杯。

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数月前，国际足协曾向央视开出高达2.5亿至3亿美元的报价，约合18至21亿人民币。这个价格比上届卡塔尔世界杯的单届转播权成本翻了将近一倍，创下历史新高。央视的预算底线长期维持在6,000万至8,000万美元，双方价差悬殊，导致谈判一度陷入僵局。

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2026年国际足总世界杯（美加墨世界杯）将于今年6月12日至7月20日在美国、加拿大及墨西哥三国联合举办，这是史上首次由三个国家共同承办的世界杯。本届赛事也首次启用48队的新赛制，共计进行104场比赛。