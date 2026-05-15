伊朗局势 | 特朗普警告对伊朗失去耐心 要求尽快达成协议

美国总统特朗普周五表明，在与中国国家主席习近平讨论美伊战争，以及伊朗在阿联酋外海扣押商船后，他对伊朗的耐心即将耗尽。

美国上月暂停攻击伊朗，但继续对伊朗港口实施封锁，伊朗拒绝终止核计划或移交浓缩铀储备，双方谈判陷入僵局。

特朗普在接受霍士新闻频道访问时表示：「我对伊朗的耐心将要耗尽，他们（伊朗）应要达成协议。」

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针对伊朗秘密囤积浓缩铀，特朗普暗示，取得这批铀只是出于公关考量。美联社

指取得浓缩铀仅出于公关考量

针对伊朗秘密囤积浓缩铀此一核心问题，特朗普暗示，取得这批铀只是出于公关考量。

他说：「除了公关角度以外，我不认为这有什么必要。事实上，如果我拿到，我只会感觉好一点。但我认为，这更多是为了公关，而不是为了其他什么。」

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美国财政部长贝森特接受财经新闻网CNBC访问时表示，他相信中国将「尽其所能」协助开放霍士木兹海峡，这「非常符合中方利益」。

华盛顿要求德黑兰移交浓缩铀储备并放弃；伊朗则要求解除制裁、赔偿战争损失，以及承认其对荷莫兹海峡的控制权。

自上周伊朗和美国分别拒绝对方最新提案后，双方在协议进展上已陷入僵局。