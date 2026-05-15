军备大礼包？ 日本拟向菲律宾出售40年「古董级」导弹

据日本《共同社》5月15日援引相关人士的消息报道，日本政府正在研究向菲律宾出口88式陆基反舰导弹。

印尼 波兰亦垂涎日本军备

88式陆基反舰导弹列装于1988年，是已经服役近40年的「古董级」导弹，射程最远可达180公里。

日本防卫大臣小泉进次郎在15日的记者会上说明，有关导弹出口一事「目前尚未做出最终决定」。但他同时表示，5月5日与菲律宾国防部长特奥多罗会谈时，双方已同意设立装备合作协商框架，并期待能就此进行「积极讨论」。

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5月6日，日本的88式陆基反舰导弹首次在美菲「肩并肩」军演（Balikatan）中发射，也是二战后日本首次在境外发射进攻型导弹。

「阿武隈」级护卫舰。日本海上自卫队官网

TC-90教练机。路透社

或转让即将退役「阿武隈」级护卫舰

除了考虑出口导弹，目前日菲还在研讨转让日本海上自卫队即将退役的「阿武隈」级护卫舰以及TC-90型教练机等事宜。路透社更指，包括印尼和波兰在内的其他国家，也正寻求向日本采购武器。

上月日本正式修改《防卫装备转移三原则》，原则上允许对外出口致命武器。对此，中国外交部则多次表示，严重关切日本允许出口杀伤力武器，坚决抵制「新型军国主义」的妄动。