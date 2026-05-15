Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

军备大礼包？ 日本拟向菲律宾出售40年「古董级」导弹

即时国际
更新时间：15:45 2026-05-15 HKT
发布时间：15:45 2026-05-15 HKT

据日本《共同社》5月15日援引相关人士的消息报道，日本政府正在研究向菲律宾出口88式陆基反舰导弹。

印尼 波兰亦垂涎日本军备

88式陆基反舰导弹列装于1988年，是已经服役近40年的「古董级」导弹，射程最远可达180公里。

日本防卫大臣小泉进次郎在15日的记者会上说明，有关导弹出口一事「目前尚未做出最终决定」。但他同时表示，5月5日与菲律宾国防部长特奥多罗会谈时，双方已同意设立装备合作协商框架，并期待能就此进行「积极讨论」。

相关新闻：美菲「肩并肩 」军演画面曝光 美国战机击沉「中国渔船」︱有片

5月6日，日本的88式陆基反舰导弹首次在美菲「肩并肩」军演（Balikatan）中发射，也是二战后日本首次在境外发射进攻型导弹。

「阿武隈」级护卫舰。日本海上自卫队官网
「阿武隈」级护卫舰。日本海上自卫队官网
TC-90教练机。路透社
TC-90教练机。路透社

或转让即将退役「阿武隈」级护卫舰

除了考虑出口导弹，目前日菲还在研讨转让日本海上自卫队即将退役的「阿武隈」级护卫舰以及TC-90型教练机等事宜。路透社更指，包括印尼和波兰在内的其他国家，也正寻求向日本采购武器。

上月日本正式修改《防卫装备转移三原则》，原则上允许对外出口致命武器。对此，中国外交部则多次表示，严重关切日本允许出口杀伤力武器，坚决抵制「新型军国主义」的妄动。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
《再见艳阳天》30周年聚会独欠陈秀雯 神隐多年近况掀网民关注 邓萃雯商天娥激罕重聚状态一流
《再见艳阳天》30周年聚会独欠陈秀雯 神隐多年近况掀网民关注 邓萃雯商天娥激罕重聚状态一流
影视圈
6小时前
2027年公众假期出炉 复活清明假请4放11 国庆重阳节请4放10（附放假全攻略）
2027年公众假期出炉 复活清明假请4放11 国庆重阳节请4放10（附放假全攻略）
社会
5小时前
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
家居装修
10小时前
姜涛收运输署「停牌」通知 P牌被吊销要重考路试 早前认不小心驾驶罚款1000元
00:48
姜涛收运输署「停牌」通知 P牌被吊销要重考路试 早前认不小心驾驶罚款1000元
影视圈
2小时前
谷薇丽教堂告别礼｜丈夫林炯炽悲痛呆望灵柩  儿子哀伤捧遗照  钟楚红陈方安生送别挚友
谷薇丽教堂告别礼｜丈夫林炯炽悲痛呆望灵柩  儿子哀伤捧遗照  钟楚红陈方安生送别挚友
影视圈
4小时前
洗完毛巾仍有噏味/黑点！专家教加1神物浸泡 最快30分钟根除黑斑
洗完毛巾仍有噏味/黑点！专家教加1神物浸泡 最快30分钟根除黑斑
食用安全
9小时前
特朗普结束访华行程。路透社
00:34
特朗普访华︱特朗普登空军一号离华 外长王毅机场送行︱不断更新
大国外交
2小时前
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
01:35
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
即时中国
18小时前
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
影视圈
4小时前
台湾阳明山有男女上演活春宫，过程被4K闭路电视直播。
台湾阳明山︱CCTV拍下4K活春宫 情侣「趴枱」激战声画直播
两岸热话
6小时前