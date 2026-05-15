特朗普访华｜贝森特：中国将推动重开霍尔木兹海峡 恢复全球能源运输

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）表示，中国将运用其对伊朗的影响力，协助重开荷姆兹海峡（Strait of Hormuz），以恢复全球能源运输。

贝森特接受美国财经频道CNBC访问时表示：「这对中国非常有利，我认为他们会在幕后发挥作用，只要任何一方对伊朗领导层仍有影响力。」他指出，中国是全球最大原油进口国，2024年约一成进口来自伊朗，而超过一半石油进口来自中东地区；同时几乎所有伊朗原油出口都流向中国，因此中国有更大动机推动海峡重开。贝森特说，「中国比美国更需要重开海峡。」

贝森特亦表示，美国正加强对伊朗港口的封锁，以迫使其达成协议。他称，伊朗主要出口港哈格岛（Kharg Island）过去三天未有原油装载，并指伊朗储油设施已接近饱和。他表示：「所有船只都无法进出，石油无法在海上储存，因此伊朗将开始减产，我们从卫星图像中已经看到这一点。」

美国财政部长贝森特随团访华，与中国国家主席习近平会面。路透社

贝森特同时称，中国及其他国家正寻求更稳定能源来源，美国则计划扩大阿拉斯加石油及液化天然气出口，因地理上更接近亚洲市场。他说：「不只是中国，全球各国都会寻求减少对中东依赖，转向更稳定的能源来源，而美国正是最佳选择。」

美国总统特朗普与中国国家主席习近平周四在北京举行为期两日峰会。白宫官员表示，双方同意荷姆兹海峡必须保持开放。白宫声明指：「双方同意荷姆兹海峡必须保持开放，以维持能源自由流通。」并称习近平亦表明反对将海峡军事化，以及反对就通行收取费用。