Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普访华｜特朗普称中国同意订购200架波音客机 近十年首次大规模采购美制商用机

即时国际
更新时间：02:43 2026-05-15 HKT
发布时间：02:43 2026-05-15 HKT

美国总统特朗普表示，中国已同意向波音公司（Boeing）订购200架客机，标志中国约近十年来首次大规模采购美制商用飞机。

特朗普在接受霍士新闻（Fox News）主持人汉尼提（Sean Hannity）访问的节录中表示，相关协议已在与中国国家主席习近平的会谈中达成。他说：「今日他同意的一件事，就是会订购200架飞机……波音原本想要150架，他们最后拿到200架。」

分析人士原先预期特朗普访华期间，波音可能宣布一项更大规模订单。投资银行Jefferies估计，订单规模可能高达500架飞机。不过，最终特朗普公布的数字远低于市场部分预期。外界亦关注订单具体内容，包括是否涉及波音畅销的737 MAX窄体客机，但特朗普未有说明中国将采购的机型。

消息公布后，波音股价在交易时段一度下跌超过4%。路透社
消息公布后，波音股价在交易时段一度下跌超过4%。路透社

白宫及波音公司均未就相关说法作出评论，亦未确认特朗普所指是否涵盖整个机型组合。消息公布后，波音股价在交易时段一度下跌超过4%。

中国近十年来未再向波音下达大型订单，期间更多转向波音主要竞争对手空中巴士（Airbus）。波音行政总裁奥特伯格（Kelly Ortberg）早前亦曾表示，中美峰会可能为公司带来「重要机会」，并暗示或有大型订单，但未透露具体数字。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
即时中国
4小时前
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
影视圈
15小时前
跨境直通巴「深华粤海」宣布停运长途线！营运逾30载  主打台山、深圳湾路线 未来将与永东合作
跨境直通巴「深华粤海」宣布停运长途线！营运逾30载  主打台山、深圳湾路线 未来将与永东合作
旅游
14小时前
特朗普访华︱特朗普出席欢迎晚宴 邀请习近平9月24日访问美国︱不断更新
03:50
特朗普访华︱特朗普出席欢迎晚宴 邀请习近平9月24日访问美国︱不断更新
大国外交
4小时前
德昌鱼蛋粉天后店6月结业！开业27年 靠手工鱼蛋起家 网民叹水准不再
德昌鱼蛋粉天后店6月结业！开业27年 靠手工鱼蛋起家 网民叹水准不再
饮食
15小时前
马斯克6岁儿子X现身人民大会堂。 美联社
00:15
特朗普访华｜马斯克携6岁儿子X现身人民大会堂 网友：穿中式刺绣背心太可爱
即时国际
4小时前
铜锣湾中菜厅点心放题买1送1优惠！米芝莲推介店 $144/位任食虾饺/烧卖/口水鸡 每位加送乳鸽/炖汤
铜锣湾中菜厅点心放题买1送1优惠！米芝莲推介店 $144/位任食虾饺/烧卖/口水鸡 每位加送乳鸽/炖汤
饮食
8小时前
李家鼎暴瘦现转机 李泳豪有信心与鼎爷共度财困：而家由我嚟撑 遗憾仍不知亡母安葬地决靠自己去揾
李家鼎暴瘦现转机 李泳豪有信心与鼎爷共度财困：而家由我嚟撑 遗憾仍不知亡母安葬地
影视圈
5小时前
谷薇丽设灵丨谷德昭面容憔悴撑拐杖送别胞姊 女友林子萱频拭泪姪女谷祖琳强忍悲痛
02:16
谷薇丽设灵丨谷德昭面容憔悴撑拐杖送别胞姊 女友林子萱频拭泪姪女谷祖琳强忍悲痛
影视圈
10小时前
西贡海下村屋82岁英籍翁烧炭亡 据悉为警务处前高级助理处长欧敏治
西贡海下村屋82岁英籍翁烧炭亡 据悉为警务处前高级助理处长欧敏治
突发
8小时前