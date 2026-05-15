特朗普访华｜特朗普称中国同意订购200架波音客机 近十年首次大规模采购美制商用机

美国总统特朗普表示，中国已同意向波音公司（Boeing）订购200架客机，标志中国约近十年来首次大规模采购美制商用飞机。

特朗普在接受霍士新闻（Fox News）主持人汉尼提（Sean Hannity）访问的节录中表示，相关协议已在与中国国家主席习近平的会谈中达成。他说：「今日他同意的一件事，就是会订购200架飞机……波音原本想要150架，他们最后拿到200架。」

分析人士原先预期特朗普访华期间，波音可能宣布一项更大规模订单。投资银行Jefferies估计，订单规模可能高达500架飞机。不过，最终特朗普公布的数字远低于市场部分预期。外界亦关注订单具体内容，包括是否涉及波音畅销的737 MAX窄体客机，但特朗普未有说明中国将采购的机型。

消息公布后，波音股价在交易时段一度下跌超过4%。路透社

白宫及波音公司均未就相关说法作出评论，亦未确认特朗普所指是否涵盖整个机型组合。消息公布后，波音股价在交易时段一度下跌超过4%。

中国近十年来未再向波音下达大型订单，期间更多转向波音主要竞争对手空中巴士（Airbus）。波音行政总裁奥特伯格（Kelly Ortberg）早前亦曾表示，中美峰会可能为公司带来「重要机会」，并暗示或有大型订单，但未透露具体数字。